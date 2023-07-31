Екстремал, який підкорював хмарочоси Дубаї, Франції та України, загинув, впавши з 68 поверху

Він підіймався на комплекс Tregunter Tower у Гонконгу.
Француз, відомий своїми екстремальними видами спорту, загинув, впавши з 68 поверху житлового будинку в Гонконгу.
Про це повідомляє South China Morning Post.
30-річний Ремі Лучіді, відомий у Мережі як Ремі Енігма, підіймався на комплекс Tregunter Tower та зірвався.
Повідомляється, що він прибув до будівлі близько 18:00 і сказав охоронцеві, що був у гостях у друга на 40 поверсі.
Офіцер служби безпеки спробував затримати Ремі після того, як передбачуваний друг підтвердив, що насправді не знайомий із ним, але на той час каскадер уже був у ліфті.
Камери відеоспостереження зафіксували, як Лучіді виходить на 49 поверсі, а потім далі піднімається сходами на дах будівлі.
За словами тих, хто переслідував француза, вони виявили, що люк, що веде на дах, відкритий, але його ніде не було видно.
Поліція повідомляє, що чоловіка востаннє бачили живим о 19:38, коли він постукав у вікно пентхауса комплексу, що спонукало покоївку викликати поліцію.
Джерело, ім'я якого не встановлено, повідомило, що правоохоронці вважають, що Лучіді опинився в пастці за межами пентхауса і перед нещасним випадком стукав у вікно, просячи про допомогу.
Джерело, близьке до інциденту, повідомило, що поліція знайшла на місці події камеру Лучіді, в якій були відеозаписи інших його дій, що кидають виклик смерті.
Поліція поки що не назвала офіційної причини смерті.
До слова, Ремі підкорив низку хмарочосів у світі. Він мав досвід підіймання вконструкціями по всьому світу, від будівель до кранів, мостів, пілонів та передавачів. Зокрема, він був на шалених вершинах Дубаї, Франції, Колумбії, Болгарії та навіть в Україні.
Нагадаємо, на війні загинув актор Євген Світличний. Йому було 29 років.
Читайте також: