Екстремал, який підкорював хмарочоси Дубаї, Франції та України, загинув, впавши з 68 поверху

Він підіймався на комплекс Tregunter Tower у Гонконгу.

Француз, відомий своїми екстремальними видами спорту, загинув, впавши з 68 поверху житлового будинку в Гонконгу.

Про це повідомляє South China Morning Post.

30-річний Ремі Лучіді, відомий у Мережі як Ремі Енігма, підіймався на комплекс Tregunter Tower та зірвався.

Ремі Лучіді у Дубаї на висоті 425 метрів / Фото: instagram.com/remnigma

Повідомляється, що він прибув до будівлі близько 18:00 і сказав охоронцеві, що був у гостях у друга на 40 поверсі.

Офіцер служби безпеки спробував затримати Ремі після того, як передбачуваний друг підтвердив, що насправді не знайомий із ним, але на той час каскадер уже був у ліфті.

Ремі Лучіді / Фото: instagram.com/remnigma

Камери відеоспостереження зафіксували, як Лучіді виходить на 49 поверсі, а потім далі піднімається сходами на дах будівлі.

За словами тих, хто переслідував француза, вони виявили, що люк, що веде на дах, відкритий, але його ніде не було видно.

Ремі Лучіді у Дубаї / Фото: instagram.com/remnigma

Поліція повідомляє, що чоловіка востаннє бачили живим о 19:38, коли він постукав у вікно пентхауса комплексу, що спонукало покоївку викликати поліцію.

Джерело, ім'я якого не встановлено, повідомило, що правоохоронці вважають, що Лучіді опинився в пастці за межами пентхауса і перед нещасним випадком стукав у вікно, просячи про допомогу.

Ремі Лучіді у Чорнобилі / Фото: instagram.com/remnigma

Джерело, близьке до інциденту, повідомило, що поліція знайшла на місці події камеру Лучіді, в якій були відеозаписи інших його дій, що кидають виклик смерті.

Поліція поки що не назвала офіційної причини смерті.

До слова, Ремі підкорив низку хмарочосів у світі. Він мав досвід підіймання вконструкціями по всьому світу, від будівель до кранів, мостів, пілонів та передавачів. Зокрема, він був на шалених вершинах Дубаї, Франції, Колумбії, Болгарії та навіть в Україні.

Нагадаємо, на війні загинув актор Євген Світличний. Йому було 29 років.

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