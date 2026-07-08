Екстремальна спека повернеться в Європу: які країни "під прицілом"

Європа закипає: ВООЗ заявила про непідготовленість країн до спеки / © Associated Press

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Європа потерпає від безпрецедентних температурних рекордів, які вже призвели до масової надлишкової смертності та масштабних лісових пожеж. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) провела екстрену нараду через нову хвилю екстремальної спеки, яка насувається з Атлантики.

Про це пише британське видання Daily Star.

Європа готується до більш екстремальних погодних умов, оскільки керівники охорони здоров’я попереджають: «Попереду можуть бути ще більш спекотні тижні». Тільки у Франції в червні було зареєстровано понад 2000 додаткових смертей після двох безпрецедентних рекордних хвиль спеки.

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Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила екстрений заклик щодо надзвичайної спеки, оскільки прогнозується, що температура в Португалії та південній Іспанії цього тижня досягне 43°C. Це сталося після того, як цього тижня деякі частини Європи постраждали від лісових пожеж.

Смертність у Франції зросла на 29% за останній тиждень червня порівняно з попереднім тижнем. Міністр охорони здоров’я Франції заявила, що спостерігається «явне збільшення» смертності серед людей старше 45 років.

А в Бельгії під час спеки було зафіксовано 1222 додаткові смерті — на 39% більше, ніж зазвичай — майже половина з них становили люди віком 85 років і старше. Тепер деякі частини Європи, включаючи Велику Британію, готуються до ще більш пекучих температур з цих вихідних.

BBC Weather повідомила, що, за прогнозами, спека посилиться у Франції та на півдні Великої Британії. Європа є континентом, який нагрівається найшвидше, вдвічі швидше, ніж у середньому по світу.

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«Наступна хвиля спеки вже наростає над Атлантикою. Прогнозується, що в Португалії та південній Іспанії цього тижня температура досягне 43°C. Франція та країни Бенілюксу готуються до чергового сплеску спеки. Деякі частини Центральної Азії переживають спеку в 40°C», — заявив Ганс Клюге, директор європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Головна проблема — відсутність планів дій

Доктор Ганс Клюге наголосив, що найбільшою загрозою є непідготовленість держав. Менш ніж половина країн європейського регіону ВООЗ мають затверджені національні плани дій щодо захисту здоров’я в умовах спеки.

«Найбільш очевидна проблема полягає в тому, що навіть половина країн-членів Європейського регіону не мають плану дій. Люди часто не усвідомлюють особистих ризиків, навіть коли активовано „червоний“ рівень небезпеки», — заявив Клюге.

Представник ВООЗ закликав уряди терміново створювати додаткові центри охолодження, адаптувати медичну інфраструктуру до кліматичних змін та оперативно реагувати на загрози, без бюрократичних затримок із оголошенням надзвичайного стану. Кампанії з порятунку мають насамперед охопити вразливі верстви: бездомних людей, мешканців будинків престарілих та самотніх пенсіонерів.

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