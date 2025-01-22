Екстреміст чи незграбний ентузіаст: яку реакцію викликало "нацистське вітання" Ілона Маска

Провідна американська організація з боротьби з антисемітизмом виступила на захист Ілона Маска і закликала до поблажливості.

Суперечливе вітання американського мільярдера Ілона Маска, схоже на "нацистське вітання", яке той зробив під час виступу після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, викликало бурхливу реакцію в Америці та Європі.

За інформацією BBC, у США жест Трампа розкритикували як демократи, так і республіканці.

Рух "Республіканці проти Трампа" опублікував на платформі Х відеоролик з цим жестом і одним з перших назвав його "нацистським вітанням". А член палати представників від штату Нью-Йорк, демократ Джеррі Надлер наголосив, що така поведінка Маска є неприпустимою.

"Цьому огидному жесту немає місця в нашому суспільстві, він належить до найтемніших розділів людської історії. Я закликаю всіх своїх колег об'єднатися і засудити цей ненависний жест за те, чим він є: антисемітизмом", – написав Надлер.

Своєю чергою Антидифамаційна ліга (ADL), провідна американська організація з боротьби з антисемітизмом та захисту прав євреїв назвала жест Маска "незграбним проявом ентузіазму".

"Це делікатний момент. Настав новий день, і все-таки багато з нас перебуває на межі. Наша політика надто підігріта, а соціальні мережі лише посилюють занепокоєння. Здається, Ілон Маск зробив незграбний жест у момент ентузіазму, а не нацистське вітання. Але знову ж таки, ми розуміємо, що люди на межі. У цей момент всі сторони повинні проявити один до одного трохи поблажливості, можливо навіть застосувавши презумпцію невинності, і перевести дух. Це новий початок. Давайте сподіватися на зцілення і працювати над досягненням єдності у наступні місяці та роки", – заявили в ADL.

Реакція європейських політиків

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час обговорення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, заявив, що не підтримує "праві екстремістські позиції" Ілона Маска.

"Що стосується поведінки Ілона Маска, я був змушений коментувати багато його заяв у минулому, тому що він багато говорив про Європу. Хочу наголосити: у нас свобода слова – в Європі, в Німеччині – і кожен має право сказати, що він думає, навіть мільярдер. Але ми не підтримуємо праві екстремістські позиції", – цитує Шольца "Укрінформ".

Цього ж дня іспанська віцепрем'єр-міністерка Йоланда Діас заявила, що видалить свій акаунт на соціальній платформі X, яка належить Ілону Маску.

"Я прийняла це рішення, і я знаю, що воно складне. Але я не буду частиною соціальної мережі, яка базується на використанні алгоритмів, які заохочують ксенофобські ідеї, суперечать правам людини та заохочують вкрай правих у світі", — заявила вона державному телеканалу TVE.

За її словами, про неприйнятну позицію Ілона Маска свідчили "не лише його жести, а й абсолютно заплутані промови".

На виступі з приводу інавгурації Трампа Ілон Маск видав дивний жест

Нагадаємо, Маск відповів на критику щодо "нацистського вітання" на інавгурації Трампа. У відповідь на критику він заявив, що такі атаки стали передбачуваними та вже не викликають у нього подиву.

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