Екстрена ситуація в Чехії: невідомий погрожує атакою дронів на головний аеропорт країни

Аеропорт Гавела в Празіотримав телефонні погрози

Реклама

В аеропорту імені Вацлава Гавела, що є головними повітряними воротами Чехії, запроваджені масштабні безпекові заходи, спричинені анонімною телефонною погрозою. Ввечері п’ятниці, 3 жовтня, невідомий, який розмовляв англійською мовою, попередив, що до аеропорту незабаром наблизиться рій дронів. Крім поліції до захисту аеропорту залучили армію Чехії.

Про це повідомляє чеське видання iDNES з посиланням на правоохоронні органи.

Снайпери та радари проти гіпотетичної загрози

За словами представниці празького аеропорту Деніси Гейтманкової, попри оголошену тривогу, анонімна погроза не призвела до обмеження авіасполучення. Речник поліції Ондржей Моравчик підтвердив, що «заходи на місці все ще тривають», але наголосив, що всі вони суто превентивні.

Реклама

Поліція, хоча й працює з версією хибного виклику, запровадила всі доступні заходи протидії повітряній загрозі. Зокрема активізовано спеціальний захист від дронів, розгорнуто підрозділ снайперів, які відстежують потенційні об’єкти у повітрі, а також у повітря підняли поліцейський вертоліт для моніторингу повітряного простору.

Військові задіяли свої радари для відстеження повітряної ситуації на малих і середніх висотах. Ці радари, призначені для виявлення низьколітаючих цілей, мають радіус дії до ста кілометрів.

Загроза залишається непідтвердженою

Джерело журналістів у правоохоронних органах підтвердило, що інформація від аноніма, який попередив про прибуття дронів близько дев’ятої години вечора за місцевим часом, досі не підтверджена. Поліція не розголошує точний час можливого прильоту, який ймовірно назвав анонім, з тактичних міркувань.

«Ми не повідомлятимемо час імовірного прильоту дронів, який ми знаємо. Ця інформація досі не підтверджена,» — зазначила поліція у своєму повідомленні в мережі Х.

Реклама

Поліція також підтвердила, що готова негайно закрити повітряний простір, а також усі під’їзні шляхи до аеропорту, якщо загроза підтвердиться. Однак наразі присутність дронів у повітряному просторі поблизу аеропорту не підтверджена, тому правоохоронці схиляються до версії, що інцидент виявиться лише хибною погрозою.

Нагадаємо, прем’єр Баварії закликає дозволити поліції збивати БпЛА. Баварські депутати хочуть внести зміни до чинного законодавства.