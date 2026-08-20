Екстрений маневр над океаном: таємнича "космічна активність" РФ зірвала місію повітряних сил США

Транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster був змушений розвернутися через запуск російської ракети / © U.S. Air Force

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У вівторок, 18 серпня, транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster здійснив екстрений маневр. Екіпаж розвернув борт над південним Індійським океаном майже через дві з половиною години після вильоту. Причиною такого раптового рішення пілотів стало сповіщення про небезпечну російську діяльність на маршруті, яку згодом ідентифікували як запуск ракети.

Про це повідомляє новозеландське видання Stuff із посиланням на Управління цивільної авіації країни (CAA).

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Деталі інциденту та попередження від РФ

За даними журналістів, американський військовий борт із позивним ICE28 успішно вилетів з аеропорту Крайстчерч. Він попрямував до антарктичної станції Мак-Мердо для виконання місії. Однак згодом екіпаж отримав термінове сповіщення (NOTAM) про небезпечну зону на маршруті, тому пілоти негайно змінили курс і повернулися на базу.

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Представник Управління цивільної авіації Нової Зеландії пояснив ситуацію. Відомство отримало пряме попередження від російського Центру організації повітряного руху про «запланований запуск ракети». Ця подія створювала потенційну загрозу для міжнародного повітряного простору.

Влада одразу випустила офіційне попередження для всіх авіакомпаній. Посадовці наголосили, що повного скасування рейсів немає. Проте експлуатанти повинні самостійно ухвалювати рішення щодо безпеки польотів на основі цих даних.

Реакція влади та попередні версії щодо інциденту

Як зазначає профільний портал Space, згідно з офіційними даними Федерального авіаційного управління США (FAA), ще 10 серпня було випущено схоже сповіщення для величезної зони польотів над Австралією та Індійським океаном, яке попереджало про можливе падіння російських космічних уламків.

Спочатку деталі цього інциденту залишалися невідомими. Колишній міністр оборони Нової Зеландії Вейн Мапп навіть публічно озвучив власну теорію. Він припустив, що космічною загрозою могло стати неконтрольоване падіння російського супутника або сміття з орбіти.

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Проте офіційне підтвердження факту запуску російської ракети спростувало ці теорії та викликало занепокоєння на урядовому рівні. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що чекає на детальний брифінг від чиновників щодо цього питання. Своєю чергою посольство РФ у Веллінгтоні проігнорувало офіційні запити журналістів і відмовилося надавати будь-які коментарі.

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