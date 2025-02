Ексвіцепрезидента найбільшого банку у світі засудили до смертної кари

У Китаї до смертної кари засудили колишнього віцепрезидента найбільшого банку у світі Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Чжана Хунлі за отримання хабарів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Банкір, також відомий як Лі Чжан, був засуджений до страти з відстрочкою на два роки в суді провінції Чжецзян. На всі його активи буде накладено арешт.

Чжан долучився до низки інших високопоставлених банкірів, яких минулого року також було засуджено до смертної кари з відстрочкою виконання вироку. Сотні фінансових чиновників і керівників потрапили в поле зору широкомасштабної антикорупційної кампанії Пекіна, яка не демонструє жодних ознак ослаблення від 2021 року.

Китай вперше розпочав розслідування корупції проти Чжана, колишнього віцепрезидента ICBC, наприкінці 2023 року. Пізніше, у травні минулого року, його заарештували, а в серпні висунули звинувачення у хабарництві. Слідство встановило, що Чжан отримав хабарів на суму 177 мільйонів юанів (24 мільйони доларів США) у період від 2011 до 2022 року в обмін на сприяння у видаванні кредитів та працевлаштуванні інших осіб.

Чжан приєднався до ICBC, найбільшого банку світу за розміром активів, 2010 року як виконавчий віцепрезидент з Deutsche Bank. За даними державних ЗМІ, він став першим банкіром з іноземного банку, найнятим на вищу керівну посаду в одному з державних банків Китаю.

2018-го він звільнився з банку через сімейні обставини і приєднався до приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management Co. як співголова, як повідомляють місцеві ЗМІ.

Час роботи Чжана в ICBC частково збігався з часом роботи Лі Сяопенга, колишнього голови та партійного секретаря China Everbright Group, та Конг Ліна, колишнього керівника China Renaissance Holdings Ltd. Обидва були причетні до кампанії з хабарництва.

Серед інших фінансових керівників, яких Китай засудив до смертної кари з відстрочкою – Лю Ляньге, колишній голова Bank of China Ltd., і Тянь Хуйю, колишній президент China Merchants Bank Co.

Нагадаємо, минулого року у В'єтнамі олігархиню засудили до смертної кари за найбільше шахрайство в історії країни. Це був найвидовищніший судовий процес, який коли-небудь відбувався у В'єтнамі, як і належить одному з найбільших банківських шахрайств, які коли-небудь бачив світ.

