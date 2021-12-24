Еквадор зробив COVID-вацинацію обов'язковою для більшості громадян від 5 років

Еквадор зробив COVID-вацинацію обов'язковою для більшості громадян від 5 років

До аналогічного кроку планують вдатися в Австрії та Німеччині.

Уряд Еквадору зробив вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою для більшості громадян, пояснивши відповідне рішення зростанням кількості інфікувань і поширенням "Омікрона".

Про це у четвер, 23 грудня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що від щеплення звільнять усіх пацієнтів, які мають медичне обґрунтування. Водночас усі інші жителі країни від п'яти років та старші повинні будуть вакцинуватися.

В еквадорському Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що наявних доз достатньо для того, щоб "імунізувати все населення". Вказується, що 77,2% населення Еквадору вже вважаються повністю вакцинованими, а понад 900 тисяч людей отримали першу ін'єкцію.

У відомстві наголошують, що вакцини є "щитом захисту" від вірусу, які допомагають запобігти серйозним захворюванням, госпіталізації та смерті.

Тим часом до аналогічного кроку планують вдатися в Австрії та Німеччині.

Раніше в Еквадорі схвалили сертифікати вакцинації, наявність яких необхідна для відвідування громадських місць, зокрема ресторанів, кінотеатрів, театрів і торгових центрів. Уряд країни також запровадив низку обмежень щодо мандрівників, щоб запобігти поширенню "Омікрона".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.