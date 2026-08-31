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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Екзотичний птах убив фермера: чоловік перед смертю встиг зробити останній дзвінок

Фермер став жертвою власного птаха. Його останній дзвінок записали рятувальники.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Казуар

Казуар / © pixabay.com

У Флориді 75-річний фермер загинув після нападу величезного екзотичного птаха — казуара. Поранений чоловік встиг викликати рятувальників, але лікарі не змогли зберегти йому життя.

Про це пише LAD bible.

Трагічний інцидент стався 12 квітня 2019 року на території приватного маєтку в окрузі Алачуа, штат Флорида, де 75-річний Марвін Хайос утримував і розводив екзотичних тварин. За інформацією місцевого видання Gainesville Sun та екстрених служб, чоловік став жертвою власного казуара.

«Наскільки я розумію, чоловік знаходився поблизу птаха і в якийсь момент упав. Коли він упав, на нього напали», — зазначив заступник начальника пожежно-рятувальної служби округу Алачуа Джефф Тейлор.

Після нападу поранений власник зміг набрати номер 911. Під час екстреного виклику він насилу намагався пояснити диспетчеру, де знаходиться. На аудіозаписах чутно його благання:

«Будь ласка, вишліть швидку допомогу?» Згодом він додав: «Чи можете ви надіслати швидку? Я стікаю кров’ю».

Через труднощі з підтвердженням адреси, Хайос також зв’язався зі своїм співробітником. Працівник, своєю чергою, зателефонував рятувальникам і передав слова власника: «Вишліть швидку, вишліть швидку, вишліть швидку».

У розмові з диспетчером він припустив, що на чоловіка напав казуар. Рятувальники прибули за 14 хвилин і знайшли пораненого непритомним та ледве живим. Медики надали першу допомогу й відвезли його до лікарні, проте врятувати не змогли. Розтин показав понад десять ран, а причиною смерті стала сильна крововтрата через розірвану артерію на руці.

Казуар — це великий нелітаючий птах, який може сягати 1,8 метра заввишки та важити понад 45 кілограмів. На вебсайті зоопарку Сан-Дієго цей вид офіційно описують як «найнебезпечніших птахів у світі».

За словами фахівців зоопарку, небезпека полягає у внутрішньому пальці кожної лапи, де розташований кіготь завдовжки до чотирьох дюймів, схожий на кинджал. Вони зазначають, що одним швидким ударом казуар здатен розрубати будь-якого хижака чи загрозу, а завдяки потужним ногам птах розганяється до 31 милі на годину крізь густі лісові хащі.

Незважаючи на те, що птах убив людину, його не приспали. Згодом казуара виставили на аукціон і продали разом з іншими екзотичними тваринами з колекції загиблого Марвіна Хайоса. Особа покупця не розголошується, а поточне місцезнаходження птаха залишається невідомим.

Нагадаємо, 4-річна Лія Стюарт із Сіднея вперше розповіла, як вижила після нападу 4-метрової білої акули. В червні на пляжі Куджі вона втратила ліву руку та багато крові, але змогла врятуватися, відбиваючись від хижака під водою.

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