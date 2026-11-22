У Мексиці затримали відомого наркобарона, Фото: US Department of State

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Військові у Мексиці схопили ймовірного наркобарона, який входить до десятки найрозшукуваніших злочинців за версією ФБР. Затримання відбулося у п’ятницю в штаті Сіналоа та спровокувало запеклі перестрілки. У перестрілці загинули щонайменше 11 людей.

Про це пише CNN.

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У Мексиці затримали одного з найрозшукуваніших ватажків наркокартелю

Спецоперація із захоплення Фаусто Ісідро Меса-Флореса на прізвисько «Ель Чапо Ісідро», який очолює місцевий картель «Лос-Масатлекос», супроводжувалася боями між урядовими військами та озброєними бойовиками в муніципалітеті Гуасаве — регіоні, відомому як сільськогосподарське серце Мексики.

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У Міністерстві оборони Мексики повідомили, що одразу після початку рейду на силовиків напали. Злочинці використовували вогнепальну зброю та вибухівку. Також вони заблокували дороги у кількох муніципалітетах поблизу місця проведення операції.

На відео, автентичність яких підтвердила CNN, видно, як гелікоптери мексиканських сил безпеки кружляють над містом Гуасаве та обстрілюють наземні цілі. Місцева влада підтвердила напад на федеральних службовців.

За словами міністра безпеки Мексики Омара Гарсії Харфуча, під час операції загинули четверо військовослужбовців мексиканської армії, а також семеро осіб, які, ймовірно, намагалися завадити затриманню Меса-Флореса.

21 листопада ввечері Державний департамент США закликав американців, які подорожують цим регіоном, бути пильними через можливі ризики насильства.

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За даними геолокованих CNN відео, ввечері п’ятниці за місцевим часом уболівальники на стадіоні «Курода Парк» кинулися геть із трибун, щойно пролунала стрілянина.

Офіційна телетрансляція зафіксувала, як гравці команд «Венадос де Масатлан» та «Альгодонерос де Гуасаве» тікали з поля просто посеред гри.

«Гру призупинено… за межами поля щось відбувається. Насамперед ми хочемо попросити Бога, щоб усе було гаразд… виник інцидент, пов’язаний із національною безпекою, мабуть, нам краще зараз піти на перерву», — повідомили коментатори глядачам під час ефіру.

У суботу керівництво ліги оголосило про скасування решти ігор, запланованих на ці вихідні.

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Один із місцевих жителів, який саме вийшов у справах, коли спалахнуло затримання наркобарона, розповів, що озброєні люди захопили приватні лікарні, а також почали підпалювати заклади, зокрема цілодобові магазини та заправки.

«Мені довелося сховатися всередині однієї з крамниць, де захисні ролети опустили задовго до закриття. Лише за кілька метрів від місця, де я перебував, проїхала колона добре озброєних цивільних осіб, які вели вогонь», — розповів чоловік.

Уряд штату Сіналоа закликав жителів Гуасаве залишатися вдома та утриматися від поїздок. Як зазначили в Міністерстві оборони у дописі в соцмережі X, операцію провели елітні військові підрозділи. У відомстві додали, що після затримання Меса-Флореса доправили до Мехіко.

За інформацією Секретаріату оборони Мексики в соцмережі X, під час цієї ж операції затримали ще сімох імовірних учасників злочинного угруповання Меса-Флореса. Серед них — друга особа в ієрархії групи Герман «Н» на прізвисько «Серафін», а також Хосе «Н», якого вважають фінансовим оператором картелю.

Посол США в Мексиці Рональд Джонсон написав у соцмережах, що невіддільною складовою успішного затримання став стратегічний обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Мексикою.

Що ще відомо про затриманого наркобарона

2013 року Міністерство фінансів США зазначало, що картель Меса-Флореса воював за території з картелем «Сіналоа», яким тоді керував наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Гусман, що нині відбуває покарання в американській в’язниці.

За даними аналітичного центру InsightCrime, Меса-Флорес бере участь в організованій злочинності з 1990-х років — спершу він працював на картель Хуареса, а згодом на структуру, пов’язану з картелем «Сіналоа», — організацію Бельтрана Лейви (BLO).

Попри те, що пізніше між Меса-Флоресом і картелем «Сіналоа» точилося криваве протистояння, в обвинувальному акті уряду США від вересня стверджується, що він забезпечував цей картель «людьми, послугами, товарами, підконтрольними речовинами, зброєю, боєприпасами та грошовими інструментами».

В орієнтуванні ФБР про розшук, де за інформацію, що допоможе його затримати, пропонується винагорода у 5 мільйонів доларів, зазначено, що Меса-Флореса підозрюють у володінні, розповсюдженні та ввезенні великих партій героїну, метамфетаміну, кокаїну, фентанілу та марихуани до США.

У вересневому обвинувальному акті йдеться, що 2022 року Меса-Флорес контрабандою ввіз до Штатів близько 6000 фунтів метамфетаміну.

Новий обвинувальний акт додав до переліку ще кілька статей, зокрема наркотероризм та змову з метою надання матеріальної підтримки терористичній групі. Невдовзі після початку другого президентського терміну Дональда Трампа США визнали картель «Сіналоа» терористичною організацією.

Наркокартелі: останні новини

Нагадаємо, у США запідозрили президента Колумбії Густаво Петро у зв’язках із наркокартелями, повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Федеральні прокурорські офіси в Манхеттені та Брукліні разом із фахівцями з боротьби з наркотрафіком і службою внутрішньої безпеки аналізують його контакти з представниками наркобізнесу, зокрема, перевіряють можливе фінансування його передвиборчої кампанії 2022 року коштами наркоторговців.

Раніше син президента визнав факт надходження незаконних грошей під час тієї кампанії.

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