Океан (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

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У Тихому океані зафіксували надзвичайно високі температури води, які можуть свідчити про подальше посилення кліматичного явища Ель-Ніньйо. Поблизу узбережжя Південної Америки температура поверхні океану місцями майже на 10°C перевищує норму. Фахівці попереджають про можливі сильні шторми, повені та інші погодні аномалії.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на метеорологів та кліматологів.

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Американський метеоролог Раян Мауе опублікував карту на основі даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди. Вона показує величезну смугу аномально теплої води, яка простягається від узбережжя Південної Америки до центральної частини Тихого океану.

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«Аномалія температури поверхні моря +10°C поблизу Галапагоських островів і узбережжя Перу. Тепер це мега-Ель-Ніньйо», — написав він у соцмережі X.

Водночас підвищення температури на 10°C зафіксоване лише на окремих ділянках океану. У центральній частині Тихого океану, за якою зазвичай визначають силу Ель-Ніньйо, температурні аномалії значно менші — близько 3–4°C.

Назва «мега-Ель-Ніньйо» є неофіційною характеристикою надзвичайно потужного явища, а не окремою загальноприйнятою науковою категорією.

Які погодні катаклізми прогнозують

За оцінками експертів, посилення Ель-Ніньйо може впливати на температуру повітря та кількість опадів у багатьох регіонах світу протягом наступних місяців.

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Зокрема, Велику Британію попереджають про ризик особливо потужних зимових штормів. Тим часом західне узбережжя США вже зіткнулося із сильними зливами, повенями та руйнівними вітрами, пов'язаними з потужними тихоокеанськими погодними системами.

Кліматологиня Ребекка Джонс застерегла, що наслідки нинішнього Ель-Ніньйо потенційно можуть бути катастрофічними.

Фахівці також побоюються, що аномальне потепління океану загрожує морським екосистемам. Воно порушує надходження холодних, багатих на поживні речовини вод, від яких залежить харчовий ланцюг.

Через нестачу їжі можуть постраждати морські леви, пінгвіни, морські птахи та ігуани. Тривале збереження високих температур здатне призвести до проблем із розмноженням, голодування та скорочення популяцій окремих видів.

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Чому Ель-Ніньйо небезпечне для планети

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, пов'язане з періодичним потеплінням поверхневих вод у центральній та східній частинах тропічного Тихого океану.

Воно є частиною циклу Ель-Ніньйо — Південне коливання (ENSO), фази якого зазвичай змінюються кожні два-сім років.

Під час Ель-Ніньйо океан передає атмосфері значну кількість тепла, що змінює характер вітрів та опадів і може сприяти підвищенню середньої глобальної температури.

За інформацією Daily Mail, Всесвітня метеорологічна організація також попереджала про посилення екстремальних кліматичних явищ на тлі глобального потепління. Очікується, що вплив потужного Ель-Ніньйо може відчуватися і протягом 2027 року.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що природні кліматичні коливання відбуваються на тлі вже підвищеної через діяльність людини температури планети.

За його словами, це посилює ризики екстремальних погодних явищ, наслідки яких найсильніше відчувають найбільш вразливі країни та спільноти.

Як супер-Ель-Ніньйо впливає на клімат планети

Нагадаємо, науковці попереджають про ослаблення великих систем океанічних течій, які переносять тепло та впливають на температуру й опади в різних регіонах світу.

Потужне Ель-Ніньйо може посилювати посухи та масштабні лісові пожежі, особливо в Амазонії. У разі повторення тривалих посух частина тропічних лісів ризикує перетворитися на савану, що призведе до вивільнення накопиченого вуглецю.

Крім того, аномальне нагрівання океану загрожує кораловим рифам, морським екосистемам і рибальству. Науковці також оцінюють ризики повеней, спеки та пожеж у різних країнах на тлі прогнозованого впливу Ель-Ніньйо 2027 року.

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