Ель-Ніньйо офіційно розпочався: вчені б’ють на сполох та готуються до найгіршого сценарію 1877 року

На Землі почалося екстремальне кліматичне явище Ель-Ніньйо

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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США офіційно оголосило про настання активної фази глобального кліматичного явища Ель-Ніньйо. Природний патерн уже спричинив критичне нагрівання вод у Тихому океані, що неминуче змінить погодні умови на всій планеті на найближчі кілька місяців.

Про серйозні загрози від цього природного катаклізму пише Daily Mail.

Історична катастрофа та загроза мільйонам життів

Кліматологи серйозно побоюються, що до кінця 2026 року нинішнє явище перетвориться на супер-Ель-Ніньйо з екстремальним підвищенням температури води на 2 градуса за Цельсієм. Фахівці вбачають у цьому пряму паралель із руйнівними подіями 1877 року, які назавжди змінили світову історію.

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Тоді зростання температури поверхні Тихого океану на 2,7 °C спровокувало масштабні посухи, лісові пожежі та повний неврожай у різних частинах світу. Внаслідок нестачі їжі та стрімких спалахів малярії, чуми й холери загинуло понад 50 мільйонів людей.

Дослідники підрахували, що ця жахлива цифра становила близько 4% населення всієї Землі на той час. Якби Ель-Ніньйо спричинив аналогічні наслідки сьогодні, кількість жертв могла б сягнути щонайменше 250 мільйонів осіб.

«Одночасні багаторічні посухи, подібні до тих, що були в 1870-х роках, можуть повторитися знову», — розповіла доцентка Університету штату Вашингтон Діпті Сінгх.

Експертка наголосила, що сучасна атмосфера та океани є значно теплішими, ніж у 19 столітті. Через ці постійні кліматичні зміни супутні екстремальні погодні явища можуть стати ще більш нищівними для людства.

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Аномальний розвиток та вплив на погоду

Старший метеоролог AccuWeather Чад Меррілл пояснив, що зазвичай Ель-Ніньйо починається восени, проте цього року воно розвивається набагато раніше та швидше за очікування. За даними експертів, існує 63 відсотки ймовірності того, що явище стане дуже сильним у період з листопада 2026 року по січень 2027 року.

«Умови Ель-Ніньйо присутні, і очікується, що вони посиляться до зими 2026–2027 років у Північній півкулі», — підтвердив речник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Поточні вимірювання показують, що в центральній частині Тихого океану температура вже перевищила норму на 1,3 градуса за Фаренгейтом. Водночас на сході Тихого океану вода нагрілася на 3,8 градуса вище середнього показника, що є типовою ознакою формування потужного катаклізму.

Це явище суттєво вплине на природну висотну струминну течію, виштовхуючи її далеко на південь. Такі процеси традиційно приносять теплішу погоду та сильні посухи в північні регіони, спричиняючи водночас потужні опади на південних територіях.

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Сезон ураганів та небезпека для населення

Хоча супер-Ель-Ніньйо несе багато руйнувань, метеорологи зазначають, що воно може допомогти східному узбережжю США уникнути катастрофічного сезону атлантичних ураганів. Агентство AccuWeather наразі прогнозує рівень ураганів нижче середнього з меншою кількістю названих штормів.

Попри це, головний синоптик Пол Пастелок закликає громадян не втрачати пильності та залишатися максимально обережними у 2026 році. Навіть за умов загального послаблення сезону величезна кількість теплої океанської води зберігає високий потенціал для формування одиничних руйнівних циклонів.

«Потрібен лише один шторм, і тоді бум! Ми не кажемо, що Ель-Ніньйо повністю послабить і приглушить сезон в Атлантичному басейні», — застеріг фахівець.

Для прикладу синоптик нагадав про сумнозвісний ураган Ендрю 5 категорії, який сформувався саме під час літнього Ель-Ніньйо у 1992 році. Тоді ця нещадна стихія раптово обрушилася на південну Флориду та забрала життя 65 людей.

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Нагадаємо, дослідники називали Ель-Ніньйо 1877 року «можливо, найгіршою екологічною катастрофою, яка коли-небудь спіткала людство«. Водночас сучасні вчені наголошують: голод у XIX столітті був не лише наслідком посухи, значну роль відіграли соціальні та політичні чинники.

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