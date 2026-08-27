Ель-Ніньйо став найсильнішим за 1000 років: чим це загрожує планеті

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Потужність кліматичного явища Ель-Ніньйо за останні десятиліття суттєво зросла і сьогодні перевершує показники попередньої тисячі років. Дослідники пов’язують цю тенденцію з глобальним потеплінням, що загрожує посиленням стихійних лих по всьому світу.

Про це пише Daily mail.

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Що показав аналіз коралів

Команда науковців дослідила зразки від 13 коралів, щоб оцінити силу попередніх циклів Ель-Ніньйо. З’ясувалося, що за останні 40 років явище стало майже на 40 відсотків потужнішим, ніж за попередні 1000 років.

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«Ми не бачимо в минулому часів, коли Ель-Ніньйо було б таким сильним, як сьогодні. Ми показуємо, що сила Ель-Ніньйо змінюється паралельно з підвищенням глобальної температури», — додала провідна авторка дослідження, професорка Джулія Коул.

Вона зазначила, що те, що відбувається останніми десятиліттями, не є нормальним для останньої тисячі років. Перевіривши за допомогою комп’ютерних моделей колишні вулканічні виверження та сонячну активність, вчені переконалися, що самі лише природні процеси не могли викликати такі зміни. Це означає, що головна причина — глобальне потепління.

Як працює Ель-Ніньйо

Південне коливання Ель-Ніньйо — це природний кліматичний цикл, який змінюється кожні два-сім років. Він має три фази:

Ель-Ніньйо (тепла фаза): пасати слабшають або змінюють напрямок, через що гаряча вода накопичується біля поверхні західного узбережжя Південної Америки, підвищуючи середню глобальну температуру.

Ла-Нінья (холодна фаза): поверхня океану в центрі та на сході тропічної частини Тихого океану охолоджується, а східні вітри посилюються.

Нейтральна фаза: температура поверхні залишається близькою до середньої.

Наслідки для планети

Оскільки Ель-Ніньйо є потужним джерелом кліматичних екстремумів, його посилення призводить до серйозних наслідків, зокрема посух, повеней, лісових пожеж та продовольчої нестачі. Пошкодження інфраструктури та інфекційні захворювання (наприклад, холера) також входять до переліку ризиків.

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«Жодна країна не має ресурсів для повного захисту від цих наслідків. Це ще одна причина, чому нам потрібно відмовитися від викопного палива, яке є корінною проблемою», — зазначила професорка Джулія Коул.

Нагадаємо, глобальна температура океану досягла найвищого середньодобового рівня за всю історію спостережень, що є тривожною ознакою посилення Супер Ель-Ніньйо. Науковці застерігають, що найгірші наслідки для планети ще попереду.

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