El País: ЄС готує жорстку відповідь США на нові мита – без обмежень

Прапори Європейського Союзу. / © Reuters

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Європейський Союз готує рішучу відповідь на нові тарифи, оголошені адміністрацією Дональда Трампа 2 квітня, – і робитиме це “без червоних ліній”.

Про це пише іспанське видання El País із посиланням на джерела в євроустановах.

Брюссель розглядає весь наявний арсенал, включно з антипримусовим інструментом, який дозволяє обмежити доступ американських товарів та послуг на європейський ринок, а також заборонити участь компаній США у публічних тендерах, що фінансуються з бюджету ЄС.

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Торговельні зв’язки між ЄС і США залишаються одними з найпотужніших у світі – лише у 2023 році обсяг двосторонньої торгівлі сягнув 900 млрд євро, з профіцитом для ЄС у 235,5 млрд євро.

Втім, у кількох столицях Євросоюзу – зокрема у Франції, Італії та Ірландії – побоюються, що ескалація торговельної війни може обернутися серйозними економічними втратами. Тому ці країни закликають Єврокомісію діяти обачно та уважно підійти до визначення американських товарів, які можуть бути обкладені митами у відповідь.

Попри підготовку до рішучих кроків, Брюссель продовжує наполягати на переговорному шляху, пропонуючи зниження мит на промислову продукцію, збільшення імпорту окремих товарів та розширення постачання американського зрідженого газу до Європи.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив про запровадження 25% мит для всіх автомобілів, які імпортуватимуться до США з інших країн. Це рішення набуде чинності 2 квітня.