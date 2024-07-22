Електрик впав у чан із розплавленим до 720 °C алюмінієм і вижив – фото

Електрик опинився на волосину від смерті, впавши на роботі у чан з розплавленим алюмінієм, температура якого сягала 720 °C.

Про це пише LADbible.

Жахливий випадок стався на заводі в Санкт-Галлені, Швейцарія. Неназваний 25-річний чоловік працював на заводі разом з колегою, коли впав у люк у верхній частині печі.

Після падіння через отвір чоловік занурився по коліна в розплавлену рідину – занурення всього тіла могло призвести до летального результату. Дивом чоловік зміг не лише вижити, але й вилізти з печі.

Завод, де стався інцидент / Фото: St Gallen police

Парамедики і лікарі поквапилися на місце події, перш ніж прибула повітряна швидка допомога, щоб доставити його до лікарні. Його травми були оцінені як "обширні" опіки по всьому тілу.

Наразі поліція розпочала розслідування обставин, що призвели до цього жахливого інциденту.

Це вже не перший випадок серйозної аварії на цьому ж ливарному заводі: 2014 року в результаті жахливого вибуху постраждав чоловік, який отримав серйозні опіки обличчя.

Нагадаємо, чоловік вистрелив у себе уві сні після того, як йому наснилося пограбування. Його госпіталізували, а згодом висунули два звинувачення.

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