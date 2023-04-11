Електронні повістки та заборона виїзду за кордон: у Росії ухвалили суворий мобілізаційний закон

Росіян по суті можуть мобілізувати навіть без їхнього візиту до військкомату.

У Росії придумали новий метод мобілізації. Тепер чоловікам присилатимуть електронні повістки та заборонять їм виїзд за кордон. Водночас речник Путіна Пєсков встиг заспокоїти росіян, мовляв, "все йде за планом", а новий закон не пов'язаний зі загальною мобілізацією через війну проти України.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Держдума РФ у рекордний час 11 квітня прийняла закон, відповідно до якого тепер російським чоловікам можуть присилати електронні повістки, які прирівняли до паперових. Також у РФ повістки отримуватимуть за допомогою листів, які надсилатимуть поштою.

Якщо чоловік отримав такий документ - він повинен негайно на нього відреагувати. Таким росіянам забороняють виїзд за кордон. Якщо призовник не прийшов до військкомату через 20 днів його вважатимуть ухилянтом та можуть заборонити керувати автомобілем. Крім того мобілізувати потенційних окупантів можуть "дистанційно", навіть без особистої присутності у військкоматі.

Речник Путіна Пєсков цинічно заявив, "що все йде за планом" та поки не йдеться про нову хвилю мобілізації. Раніше цей кремлівський прихвостень також говорив, що "Росія ніколи не нападе на Україну", а згодом, що мобілізації в РФ не буде.

Нагадаємо, у Росії знайшли вже 7 поховань найманців ПВК "Вагнер". Кладовища продовжують стрімко розростатися.

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