Елітна нерухомість родини Умєрова в США: фото розкішних вілл вражають — розслідування ЦПК

Нерухомість Умєрова в США

Реклама

Сім’я секретаря РНБО Рустема Умєрова, яка проживає у Сполучених Штатах, користується вісьмома об’єктами нерухомості у Флориді та Нью-Йорку, вартість яких оцінюється в мільйони доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Центру протидії корупції (ЦПК).

За даними ЦПК, розслідування якого базувалося на платних і відкритих базах даних, а також на інформації з власних джерел, лише один із цих об’єктів задекларований.

Реклама

За даними джерела ЦПК, Умєров від 2015-го до липня 2025 року реєструвався у 2-кімнатній квартирі у Нью-Йорку на Мангеттені

8 об’єктів нерухомості родини Умєрових

Зокрема, з’ясувалося, що з родиною Умєрова пов’язані наступні об’єкти нерухомості:

три квартири, зокрема, на Мангеттені (Нью-Йорк) та у Флориді;

п’ять вілл у престижних районах США, таких як Бока-Ратон.

Із посиланням на Usphonebook.com, в ЦПК зазначають, що Рустем Умєров також реєструвався в ЖК Chalfonte від 2018-го до серпня 2025 року

Розслідувачі зазначають, що одна з квартир в Бока-Ратон має площу 137,4 кв. м. Вона задекларована як орендована дружиною Умєрова від 2019 року. Її вартість оцінюється в 1 млн доларів, а оренда — 9-10 тис. доларів на місяць.

За даними джерела ЦПК, дружина Рустема Умєрова Лєйля від 2017 року до липня 2025-го також реєструвалася у віллі у Флориді

Інша квартира в тому самому ЖК, де, за даними ЦПК, реєструвався сам Умєров, має площу 134,5 кв. м.

Третя квартира, де реєструвався батько секретаря РНБО, коштує близько 1,2 млн доларів.

Реклама

У квартирі (площа 90,2 кв. м) на Мангеттені в Нью-Йорку, згідно з розслідуванням, реєструвалися Рустем Умєров та його брат Аслан. Оренда такого житла коштує близько 8 тис. доларів на місяць, а вартує оселя приблизно 1,3 млн доларів.

Вілла, за адресою якої зареєстрували duns-номер фірми брата Умєрова

Чотири вілли у Флориді

Вілли в Бока-Ратон

ЦПК також виявив чотири вілли, де реєструвалися члени родини Умєрових (дружина, брат, його дружина, батьки). Вартість цих об’єктів коливається від 691 тис. доларів до 1,29 млн доларів, а орендна плата становить від 4,5 тис. доларів до 10,8 тис. доларів на місяць.

Що каже Умєров

Сам Рустем Умєров у відповідь на запит ЦПК підкреслив, що інформація про місцеперебування його сім’ї є чутливою з міркувань безпеки.

Секретар РНБО зазначив, що задекларував лише один орендований об’єкт, оскільки інша нерухомість належить його брату та батькам, які ведуть власну фінансово-господарську діяльність.

Реклама

У РНБО додали, що НАЗК здійснювало перевірки декларацій Умєрова і не виявило порушень. Попри це, ЦПК звернувся до НАЗК з проханням провести додаткову перевірку з огляду на нові виявлені адреси.

Нагадаємо, раніше журналісти розкрили, хто зараз живе у елітних маєтках Азарова, Пшонки та Захарченка. І чому замість тимчасового житла для переселенців на 30 квартир один з колишніх будинків став прибутковим приватним ЖК.

Також журналісти провели розслідування щодо судді Світлани Бакуліної. Вони виявили скандальні факти.