"Елітні" російські солдати та офіцери стріляли один в одного заради грошей

Солдати та офіцери російської «елітної» 83-ї десантно-штурмової бригади під час війни в Україні навмисно завдавали собі вогнепальні поранення, які потім оформлювали як «бойові». У таких махінаціях викрито 35 осіб, серед яких полковник Артем Городилов та його підлеглий, підполковник Костянтин Фролов на прізвисько «Палач».

Про це повідомляє російське видання «Комерсант».

Самостріли давали право російським «героям» отримати компенсацію у розмірі до 3 млн рублів, відпустку та пільгове лікування.

Загальна сума виплат, які вони отримали, перевищила 200 млн рублів.

Крім того, «бойові» поранення ставали приводом для подання до державних нагород — переважно «ордена Мужності» та медалі «За відвагу».

Високопосадові російські офіцери визнали провину та уклали досудові угоди. Нині вони знайомляться із матеріалами справи, що налічують близько сотні томів.

Підполковник Фролов офіційно вважався пораненим чотири рази, проте експертизи встановили, що його травми не мали стосунку до бойових дій. Зрештою він сам зізнався, що у нього стріляли свої на його прохання, цілячись так, щоб не зачепити життєво важливі органи.

Фролов часто фігурував у сюжетах пропагандистських ЗМІ, де його репрезентували як «героя» війни. У публікаціях стверджувалося, що він удочерив дівчинку, врятовану з-під обстрілу, і очолював найрезультативнішу групу снайперів.

Тепер усі його «подвиги» вважаються брехнею. Так само, як і історія «порятунку» групи операторів БПЛА, яких нібито вивів з-під вогню полковник Городилов.

Процес над махінаторами відбуватиметься у так званому «Луганському гарнізонному військовому суді», оскільки саме на Луганщині відзначилися своїми діями ці російські «герої».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командир російського 95-го стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади викрав та вбив свого командира батальйону з позивним «Седой».