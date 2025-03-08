Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів: фото

Члени організації Palestine Action здійснили акти вандалізму на території гольф-курорту Тернберрі у Шотландії, власником якого є президент США Дональд Трамп.

Про це пише ВВС.

Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах "фотозвіт" своїх дій. На одному знімку видно двоповерхову будівлю, заляпану червоною фарбою. На іншій – паркан із непристойними написами на адресу Трампа тією ж червоною фарбою.

Крім того, на одному з полів для гольфу було зроблено великий напис "Газа не продається", який, ймовірно, зняли на відео за допомогою дрону. Поліція Шотландії підтвердила, що розслідує факт вандалізму у гольф-клубі.

Видання нагадало, що Трамп викликав широку міжнародну критику на свою адресу після того, як запропонував анексувати Газу, виселити звідти всіх палестинців і перетворити цей район на елітний курорт. При цьому він запропонував депортувати палестинців до сусідніх арабських держав, не поцікавившись, що про це думають ні самі палестинці, ні їхні арабські сусіди.

На полі для гольфу активісти написали: "Газу не продають" / Фото: скриншот з відео

Гольф-клуб Тернберрі по праву вважається одним із п'яти найкращих у світі. Тут чотири рази проводився відкритий чемпіонат світу з гольфу. Проте відколи Трамп купив клуб у 2014 році у дубайської компанії і провів його масштабну реконструкцію, Тернберрі більше не включали до графіка відкритих турнірів.

Організація Palestine Action описує себе як "мережа прямої дії, спрямованої на ліквідацію британської співучасті в ізраїльському апартеїді".

Паркан на в'їзді в гольф-клуб Трампа розписали непристойними написами

"Palestine Action відкидає ставлення Дональда Трампа до Гази, начебто це його власність, якою він може розпоряджатися на свій розсуд. Щоб прояснити це, ми показали йому, що його особиста власність не захищена від актів опору. Ми продовжимо вживати заходів проти американо-ізраїльського колоніалізму на палестинській батьківщині", – йдеться у заяві активістів.

Представник гольф-клубу назвав дії активістів "дитячими".

"Це був дитячий, злочинний вчинок, але неймовірна команда Trump Turnberry зробить все можливе, щоб це не вплинуло на бізнес. Тернберрі — національне надбання, і він продовжуватиме залишатися еталоном розкоші та досконалості у світі гольфу", — сказав він.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп запропонував переселити понад 1 мільйон палестинців із Сектору Гази до сусідніх арабських країн, де вони могли б “для різноманітності пожити у мирі”. За планом Трампа, Йорданія та Єгипет могли б розмістити переселенців на своїй території.

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