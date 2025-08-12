Елітний маєток Орбана за 30 млн євро зняли з дрона: в Угорщині скандал

Маєток Орбана

Доповнено додатковими матеріалами

У Мережі зявилося відео елітного маєтку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Хатванпуті, зняте з дрона. Політик стверджує, що це лише «ферма» його батька.

Про це повідомляє Telex.

В Угорщині спалахнув скандал через нерухомість Орбана

Як зазначається, незалежний депутат Акош Хадхазі провів акцію протесту та екскурсію садибою Хатванпуста, що належить батькові прем’єр-міністра Віктора Орбана. Поліція та співробітники резиденції зробили все можливе, щоб гарантувати безпеку, тож учасники заглядали всередину зі сходів.

Але, щоб було ще простіше визначити, ведеться всередині фермерське господарство чи розкішне життя, садибу зняли за допомогою дрона.

Маєток Віктора Орбана за 30 млн євро зняли з дрона

З нових доказів випливає, що одна з будівель, безперечно, житлова. Хадхазі опублікував фотографії, зроблені в Гатванпусті близько чотирьох років тому:

під дорожнім покриттям парку було встановлено тепловолокно, щоб прем’єр-міністру не довелося розчищати сніг (покриття виявилося найдорожчою можливою бруківкою);

на двох інших фотографіях зображено підземний коридор, що з’єднує будівлі.

«Ну, якщо це сільськогосподарський завод, то це дуже дивно…», — написав Хадхазі.

Фотографії зробив робітник, який пропрацював там короткий час. Невдовзі він покинув усе це, бо йому стало дуже гидко. Він сказав, наприклад, що підземний коридор викладений цеглою, але зовні нього є шістдесятисантиметрова залізобетонна стіна, що також видно на супутниковому знімку.

На жаль, наразі доступно дуже мало фотографій інтер’єру. HVG опублікувало світлину, зроблену під час будівництва бібліотеки з галереєю та кесонною стелею.

«У робітників забирають телефони при вході та погрожують. Я бачив фотографії, зроблені всередині будівель (вони були шокуючими), але їхній автор не наважився поділитися ними з вами… У будь-якому разі, виходячи з них, я на 100% впевнений, що фотографія коридору насправді була зроблена саме там (а дорогу можна ідентифікувати за бордюром, її вигином та оточенням)», — наголосив депутат.

Раніше на Закарпатті поліцейські розшукали та затримали чоловіка, причетного до підпалу греко-католицької церкви в селі Паладь-Комарівці. На місці злочину він залишив провокативний напис, який викликав обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинення злочину.

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву і залишили ксенофобський напис з погрозами угорцям. На фото, яке опублікував угорський прем’єр, було видно, що на будівлі написано «Мадярів на ножі».