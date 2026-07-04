Ймовірний наступник Путіна Олексій Дюмін

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В близькому оточенні очільника Кремля Володимира Путіна точаться дедалі частіші дискусії щодо його потенційного наступника. Ним може стати Олексій Дюмін, який нині обіймає посаду помічника президента РФ та секретаря Державної ради Російської Федерації. Від 2016 до 2024 року керував Тульською областю.

Про це розповіла експертка з російських справ Анна Лабушевська в одному із інтерв’ю, пише Wiadomosci.

За її інформацією, існує неофіційний список осіб серед російської еліти, які можуть претендувати на посаду президента в майбутньому. Однак Путін не має наміру найближчим часом відмовлятися від влади.

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Вона вважає, що Дюмін може розраховувати на сильну підтримку фракції «силовиків», для яких його прихід до влади безпосередньо посилить їхній вплив. Водночас деякі постаті серед еліти диктатора найбільше хочуть бачити при владі членів власної родини Путіна після його відходу від влади.

Експертка пояснила, що офіційної заяви щодо нового наставника не варто очікувати за життя Путіна, щоб зберегти єдність нинішньої системи. Такий крок, на її думку, був би «вкрай нелогічним» і небезпечним для режиму.

«Якби сам Путін назвав когось або навіть натякнув на когось, хто міг би його замінити, весь баланс сил одразу ж змінився б. Усі б зробили ставку на те, щоб бути якомога ближче до цієї людини», — сказала Лабушевська.

Та незалежно від того, хто прийде до влади після Путіна, корупція та диктаторський режим у Росії будуть існувати.

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Пріоритетом бізнес-еліти є заробляння грошей, і це не зміниться. Пріоритетом політичної еліти є утримання при владі та отримання «корупційної ренти». І незалежно від того, хто прийде після Путіна, ці головні пріоритети не зміняться», — підкреслила вона.

Нагадаємо, у виданні Forbes передбачили рік вбивства Путіна та громадянську війну у РФ.

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