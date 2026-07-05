Еліти РФ отримали шанс усунути Путіна / © Associated Press

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У оточення Путіна з’явився вдалий шанс на його ліквідацію. Наразі для російських еліт настав сприятливий момент для усунення диктатора Володимира Путіна від влади. Цьому сприяють удари Сил оборони України по російській нафтовій галузі, погіршення ситуації в економіці РФ та ізоляція тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007–2009 рр. Володимир Огризко для LIGA.net.

Російські еліти мають вдалу нагоду для ліквідації Путіна

Огризко розповів, що однією зі стратегій, як спонукати Кремль до миру, є перенесення війни на територію РФ та безпосередньо на росіян. Саме це має підштовхнути владу у Росії припинити війну.

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Унаслідок українських атак виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтоперероблення Росії, а в Криму та навіть у віддалених регіонах РФ фіксують дефіцит палива. Через це, за словами ексміністра МЗС, російське населення починає говорити про необхідність зміни режиму. Проте народних протестів дипломат не прогнозує.

«Я на жоден міліметр, на жоден процент не вірю в те, що відбудеться російський бунт з низів. Єдине, що відбудеться, і я думаю, що це вже очевидна річ, — це змова оточення. Точніше, однієї з груп оточення Путіна», — каже Володимир Огризко.

За словами ексміністра, представники ФСБ продовжуватимуть підтримувати чинний курс. Натомість реальний спротив можуть чинити великі бізнесмени та олігархи, які втрачають мільярди та доступ до закордонних активів через війну.

«Зараз у них ідеальний шанс ізолювати Путіна або його ліквідувати і потім на нього скинути весь баласт, який тільки був. Ну, доведеться так чи інакше говорити з людьми з Заходу. Прилетять американці, приїдуть європейці. І в цих людей буде прекрасна можливість сказати: „Дорогі друзі, ми були заручниками Путіна й не могли нічого зробити. Тепер ми його ліквідували, його нема. А ми будуємо нову прекрасну Росію майбутнього і будемо з вами про все домовлятися“».

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Дипломат також підкреслив, що деокупація або повне відрізання Криму матиме значний внутрішньополітичний вплив на РФ.

Усе тому, що Крим є сакральним для Путіна, а пропаганда позиціонує його як символ особистої сили президента та повернення «втрачених російських земель». Втрата Криму для РФ може стати критичною.

Еліти Кремля хочуть замінити Путіна: хто кандидат

Нагадаємо, у близькому оточенні Володимира Путіна дедалі частіше обговорюють потенційних наступників, серед яких головним кандидатом називають його помічника та секретаря Держради РФ Олексія Дюміна.

За словами експертки Анни Лабушевської, Дюмін має потужну підтримку серед «силовиків», хоча частина еліт воліла б бачити при владі членів родини самого диктатора. При цьому сам Путін наразі не планує йти з посади.

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Офіційного оголошення наступника за життя Путіна чекати не варто, адже такий крок зруйнував би баланс сил всередині Кремля — усі миттєво переорієнтувалися б на нову фігуру. Тому задля збереження єдності режиму будь-які натяки на ротацію влади тримаються в таємниці.

Проте, хто б не замінив нинішнього очільника Кремля, диктаторський режим і корупція в Росії залишаться незмінними. Пріоритет російських еліт — збагачення бізнесу та утримання влади й «корупційної ренти» політиками — не залежить від конкретного прізвища на чолі держави.

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