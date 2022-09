Елізабет Трасс: біографія нової прем'єр-міністерки Великої Британії

6 вересня 2022 року 47-річна Мері Елізабет "Ліз" Трасс стала новою прем'єр-міністеркою Великої Британії. Політикиня не раз наголошувала, що повністю підтримує Україну та вважає, що російські війська потрібно витіснити з незаконно окупованих територій, в тому числі і з Кримського півострова. Що нам відомо про Ліз Трасс?

Коротка біографія

6 вересня 2022 року Ліз Трасс стала новою прем'єр-міністеркою Великої Британії / Фото: Associated Press

Народилася майбутня політикиня та прем'єр-міністерка Великої Британії в Оксфорді 26 липня 1975 року. Вступила до Оксфордського університету, де вивчала економіку, політику й філософію. Спочатку очолювала гілку Ліберально-демократичної партії, однак 1996 року долучилася до консерваторів.

У січні 2008 року після поразки на перших двох виборах Елізабет обійняла посаду штатної заступниці директора відділу реформ. Тут вона виступала за запровадження суворіших академічних стандартів у школах, приділяла увагу боротьбі з організованою злочинністю. Ліз Трасс є авторкою кількох книжок: "Fit for Purpose", "The Value of Mathematics", "Back To Black", "A New Level".

4 вересня 2012 року Елізабет Трасс стала парламентською заступницею державного секретаря в Міністерстві освіти. На посаді вона відповідала за догляд за дітьми, раннє навчання, реформу та кваліфікацію навчальних програм, відвідування та поведінку у школах тощо. 2014 року Трасс призначили державною секретаркою з питань довкілля, продовольства та сільського господарства. А у липні 2016-го вона посіла посаду державної секретарки юстиції та стала лорд-канцлеркою в першому уряді Терези Мей.

Від 2017 до 2019 року Трасс отримала посаду головної секретарки скарбниці. А пізніше ще рік працювала секретаркою з міжнародної торгівлі. Від 2021 року до свого призначення новою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс була міністеркою закордонних справ.

Ліз Трасс: сім'я та діти

Ліз Трасс з чоловіком / Фото: Instagram

2000 року Елізабет Трасс вийшла заміж за Г'ю О'Лірі. Він працював бухгалтером. У пари є дві доньки. І хоча від середини 2004 до 2005 року у Трасс був позашлюбний роман з одруженим депутатом Марком Філдом, її шлюб пережив важкі часи.

Ставлення Ліз Трасс до України

Ліз Трасс неодноразово показувала свою підтримку Україні / Фото: Instagram

Ще до призначення на посаду прем'єр-міністерки Ліз Трасс заявила: "Як прем’єр-міністерка, я буду найбільшим другом України, йдучи шляхом Бориса Джонсона та зобов’язуюсь гарантувати, що Путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а Росія буде скована в майбутньому".

Також вона підтримала тих британців, які долучилися до Іноземного легіону у війні проти російських окупантів.

Ліз Трасс наголошувала, що потрібно посилити оборонну допомогу Україні, та контролювала запровадження санкцій проти наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб.

Читайте також: