Ембарго ЄС на російську нафту: залишилося декілька днів — віцеканцлер Німеччини

Запровадити заборону імпорту російської нафти до Євросоюзу цілком реально, попри опір кількох країн, зокрема Угорщини.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що держави-члени ЄС по-різному залежать від російських джерел енергії, але нафтове ембарго є цілком досяжним у найближчі дні.

Заяву політика, який представляє партію зелених, цитує німецьке видання ZDF.

За його словами, заплановані заходи зазнають невдачі лише через опір кількох держав, насамперед Угорщини. Попри те, заборона імпорту нафти цілком досяжна упродовж найближчих днів.

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"Думаю, протягом кількох днів ми досягнемо прориву", – сказав Хабек.

Однак, за його словами, нафтове ембарго не означає автоматично, що “Путін буде ослаблений”. Він навів приклад наслідків американського нафтового ембарго, коли ціни на нафту зросли в усьому світі. Хоча Путін “продав менше нафти за останні кілька тижнів, але отримав більше доходів”. Цього, звичайно, слід уникати, підкреслює Хабек.

Віцеканцлер Німеччини пропонує міжнародні угоди про ціни на нафту - створення своєрідного картелю покупців, протиставлений російському картелю постачання нафти.

Нагадаємо, Німеччина готова відмовитися від участі Угорщини в ембарго, щоб прискорити заборону на імпорт нафти з Росії.

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