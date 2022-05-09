"Емоції українок - зрозумілі": у Польщі прокоментували напад на російського посла у Варшаві

"Емоції українок - зрозумілі": у Польщі прокоментували напад на російського посла у Варшаві

В Міністерстві внутрішніх справ прокоментували напад на посла РФ, якого під час покладання квітів до пам'ятника радянським воїнам у Варшаві облили червоною фарбою та закидали трусами.

В МВС зауважили, що емоції українок, які втекли до Польщі через війну, розв'язану Росією та підтримувану росіянами, зрозумілі. Та додали, що акція протесту у столиці Польщі проти військових злочинів російських окупантів була законною.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Твіттер.

"Збір противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, був законним. Емоції українок, які беруть участь у демонстрації, чоловіки яких мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі. Польська влада не рекомендувала послу Росії класти квіти 9 травня у Варшаві", - написав він.

Після інциденту польська поліція дозволила російському послу безпечно покинути місце події.

Тим часом голова МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що обливання посла РФ в Польщі штучною кров’ю 9 травня є "інцидентом, який неодмінно викликає жаль" та що ця подія не мала статитися.

"Подія, яка відбулася сьогодні під час покладання послом Російської Федерації вінків до могил загиблих радянських воїнів – це інцидент, якого не повинно було статися, інцидент, через який неодмінно прикро. Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють", - сказав Рау.

Нагадаємо, 9 травня у Польщі російського посла облили червоною фарбою, коли той йшов класти квіти до пам'ятника радянським воїнам у Варшаві. Під час цього люди викрикували слова "фашисти" і "Путін х**ло".

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