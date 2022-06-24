"Енергетична дипломатія налаштована рішуче": у Єврокомісії розповіли, коли Європа відмовиться від російського газу

Єврокомісар Марош Шефчович розповів, що європейська спільнота рішуче налаштована припинити постачання газу з країни-агресорки.

Європейська енергетична дипломатія активно шукає альтернативних постачальників газу.

Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович інтерв’ю ТСН.

"Щодо нафти, ви чудово знаєте, що рішення вже було ухвалено. Ми шукаємо всі можливі рішення, щоб усі закупівлі закінчилися до кінця цього року. І якщо це буде можливим, щоб вони швидко знизилися. Що стосується газу, то ситуація на ринку з газом вже сьогодні дуже напружена, і у нас дуже зрозумілі наміри для того, щоб ми просто працювали з іншими постачальниками газу. Тож у нас зараз енергетична дипломатія налаштована рішуче для того, щоби знайшли альтернативних постачальників газу", - сказав він.

Він додав, що європейці готові також приносити економічні жертви для підтримки України.

Я хотів би сказати ще одну дуже важливу річ: щоб ми могли продовжувати цю допомогу Україні, треба бути економічно дуже сильними, тому що це дуже важливо, щоб ми могли допомагати фінансово Україні і щоб могли впоратися з усіма напруженнями, які вже зараз спостерігаються. Абсолютно зрозуміло, що європейці готові також приносити економічні жертви для підтримки України, бо якщо подивимося на цю високу інфляцію, це через це. І тому це рішення, яке було прийняте вчора, це найсильніше вираження підтримки для України", - підкреслив він Шефрович.

Нагадаємо, що ЄС погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

Читайте також:

Навіщо країнам об'єднуватися в Європейську спільноту та як утворювався сучасний ЄС

"Відтепер газ – дефіцитний товар": Німеччина збирається націоналізувати частину "Північного потоку-1"

"Це нова вершина": Зеленський розповів, що означає для України статус кандидата на вступ до ЄС