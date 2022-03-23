EnBW отримала 3,6 млн тонн або 86% своїх поставок кам’яного вугілля з РФ.

Третя найдорожча енергетична компанія Німеччини EnBW не укладатиме нові контракти з Росією, доки діє путінський режим, повідомив виконавчий директор компанії Френк Мастіо.

"За цієї влади не буде жодних нових контрактів на постачання з Росією", – заявив він.

EnBW є третьою найбільшою енергетичною компанією Німеччини за ринковою вартістю. Компанія активізувала зусилля щодо скорочення поставок російського вугілля та газу, але заявила, що не може відразу компенсувати раптову зупинку імпорту та вступає в переговори з конкурентами RWE та E. ON.

"Як ви знаєте, повна заміна закупівель у короткостроковій перспективі в разі теоретичної втрати російського газу для нас нездійсненна, як і для більшості учасників ринку", – сказав Мастіо.

За його словами, Німеччина продовжуватиме покладатися на імпорт газу ще певний час, та він вітає спроби уряду з пошуку скрапленого природного газу з Катару.

EnBW отримала 3,6 млн тонн або 86% своїх поставок кам’яного вугілля з Росії, повідомив Мастіо. Проте додав, що компанія почала диверсифікувати закупівлі наприкінці 2021 року, а сформованих запасів вистачить до кінця року.

Щодо газового підрозділу групи, VNG, то торік вона закупила 20% російських потужностей із всього закуплених 495 ТВт-год. Обсяги російського імпорту зменшаться від 2023 року, додали там. Зокрема, один із двох російських контрактів втрачає чинність наприкінці 2022 року, а інший – 2030 року.

Нагадаємо, у країни-агресорки Росії виникли проблеми із наступом в Україні, який розпочався 24 лютого.

Про це під час виступу у Бундестазі сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.