Енергетична криза: Німеччина тимчасово повернулась до експлуатації електростанцій, які не працюють

Рішення було ухвалене у зв'язку з дефіцитом енергії в країні.

Німеччина тимчасово повернула в експлуатацію 16 неактивних електростанцій та продовжила дозвіл на експлуатацію для ще 11. Рішення було ухвалене у зв'язку з дефіцитом енергії, який виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише AP.

Олаф Шольц запевнив, що рішення Німеччини відновити роботу електростанцій, що працюють на вугіллі та нафті, щоб зменшити дефіцит енергії через війну в Україні, є лише тимчасовим, і його уряд залишається відданим робити "все для боротьби з кліматичною кризою".

"Гірко те, що через агресивний напад Росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це тільки на дуже короткий час", - сказав він.

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Шольц запевнив, що Німеччина як і раніше прагне припинити викиди парникових газів до 2045 року – раніше всіх великих індустріалізованих країн.

Він підкреслив, що уряд ФРН вже схвалив пакет заходів для стимулювання розгортання відновлюваної енергії.

"Ми хочемо зробити все можливе для боротьби з кліматичною кризою", - сказав він.

Але екологи кажуть, що уряд міг би зробити набагато більше, зокрема ввести загальне обмеження швидкості та обмежити внутрішні рейси для економії палива. Борці за клімат також нещодавно перекрили основні дороги в Берліні та його околицях на знак протесту проти планів щодо нових нафтогазових проектів у Північному морі.

Олаф Шольц та міністр енергетики Роберт Хабек виключили продовження терміну експлуатації трьох атомних станцій Німеччини після цього року, стверджуючи, що це не вирішить енергетичних потреб Німеччини.

Нагадаємо, стало відомо, коли Німеччина повністю відмовиться від вугілля та нафти з РФ.

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