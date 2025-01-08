Енергетична криза у Придністров’ї: сепаратисти заявили, що запасів газу виявилось більше

За мінімального постачання газу вистачить ще на 24 дні.

У так званому “уряді” Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, який підтримує Росія, заявили, що запасів російського газу виявилося більше, ніж оголошували раніше.

Заяву "міністра" економічного розвитку Сергій Оболоника цитує місцевий канал "ТСВ".

За його словами, за мінімального споживання газу вистачить ще на 24 дні. При цьому щоденне споживання в умовах економії складатиме 270 тисяч кубометрів.

Раніше молдовські сепаратисти заявляли, що на півдні Придністров’я газу вистачить лише до 20 січня, а у північних районах – до 10 січня.

Розташована у Придністров’ї Молдовська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

Нагадаємо, 1 січня припинився транзит російського газу територією України. Через відсутність газу у Придністров’ї припинили подавання тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ і організацій. Молдавська влада заявила, що Кишинів пропонував Тирасполю купувати для регіону європейський газ власним коштом, однак там відмовилися від цього.

Читайте також: