"Енергетичне перемир'я" від Трампа: Москва не поспішає відповідати на пропозицію

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія досі розглядає пропозицію президента США Дональда Трампа щодо «енергетичного перемир’я», першим етапом якого може стати взаємне припинення атак на нафтопереробні заводи. Водночас запропонований формат викликає запитання через суттєву різницю між енергетичними можливостями України та Росії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на посадовців Білого дому та України.

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За словами представника американської адміністрації, Москва поки що розглядає ініціативу Вашингтона щодо енергетичного перемир’я. Його перший етап передбачав би припинення атак на нафтопереробні заводи.

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«Росіяни думають про це», — сказав посадовець Білого дому в коментарі Axios.

Він додав, що найближчим часом стане зрозуміло, чи готова російська сторона погодитися на запропоновані умови.

«Ми скоро дізнаємося, чи готові вони», — зазначив представник американської адміністрації.

Американський чиновник описав запропонований підхід як принцип «нафтопереробний завод заради нафтопереробного заводу». Однак, за словами українського посадовця, така домовленість не враховує суттєвої різниці між можливостями двох країн.

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В Україні є лише один нафтопереробний завод, який Росія неодноразово атакувала. До того ж він не працює на повну потужність. Росія ж має розгалужену мережу нафтопереробних підприємств, тому наслідки взаємного припинення ударів можуть бути нерівноцінними.

Український чиновник також наголосив на залежності країни від імпорту пального та необхідності захистити енергетичну інфраструктуру.

«Ми імпортуємо дизельне паливо та бензин. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу», — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність припинити обстріли НПЗ на території РФ, але для цього Росія повинна припинити ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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