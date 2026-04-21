Енергетичний шантаж: Москва погрожує припинити експорт нафти до ЄС

Від початку травня Росія готується повністю перекрити експорт казахстанської нафти до Німеччини, який досі здійснювався північною гілкою нафтопроводу «Дружба». Цей крок може суттєво посилити паливну нестабільність у Європі на тлі конфлікту на Близькому Сході та наслідків війни в Україні.

Про несподівані плани Москви щодо зупинки ключового енергетичного транзиту повідомляє Reuters з посиланням на три власні джерела в галузі.

Загроза для німецького ринку пального

Казахстанська нафта відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні Німеччини. Протягом минулого року обсяги постачань цим маршрутом зросли на 44%, сягнувши понад двох мільйонів тонн. Повне блокування транзиту позбавить стратегічний нафтопереробний завод PCK у місті Шведт близько 17% необхідної річної сировини.

Варто зазначити, що саме це підприємство є критично важливим для транспортної інфраструктури країни, оскільки виробленим там пальним заправляють дев’ять із десяти автомобілів у регіоні Берліна та Бранденбурга.

Реакція Кремля та запасний план Польщі

Енергетичні відомства Росії, Німеччини та Казахстану поки утримуються від офіційних коментарів щодо ситуації. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков під час пресконференції заявив, що йому нічого не відомо про рішення зупинити експорт, проте пообіцяв ретельно перевірити цю інформацію.

Тим часом у сусідній Польщі вже готуються до можливого сценарію з припиненням постачань російською територією. Представник польського трубопровідного оператора PERN наголосив, що їхня компанія готова за потреби транспортувати нафту для неросійських акціонерів німецького заводу в Шведті альтернативним шляхом — через морський порт у Гданську.

Нагадаємо, тим часом ціни на нафту та газ різко зросли після загострення конфлікту між США та Іраном. Закриття Ормузької протоки вже впливає на глобальні ринки та може посилити інфляцію.