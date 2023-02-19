Ентоні Блінкен зустрівся з головою китайського МЗС Ван Ї: про що говорили

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Обговорювали інцидент із китайським аеростатом, який порушив повітряний простір США, і можливе надання Китаєм допомоги для Росії.

Про це повідомив американський держсекретар на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно зустрівся з головним дипломатом КНР Ван Ї. Я засудив вторгнення повітряної кулі спостереження КНР і наголосив, що це ніколи не повинно повторитися. Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії. Я також наголосив на важливості підтримувати відкриті лінії спілкування", - заявив Блінкен.

Журналістка CNN Наташа Бертран на своїй сторінці у Twitter розповіла, що Вашингтон почав помічати ознаки того, що Пекін наближається до надання військової допомоги для РФ. Офіційні особи США стурбовані цим, зазначила вона.

Минулого місяця американське видання повідомляло про занепокоєння Сполучених Штатів тим, що китайські компанії продавали росіянам військове екіпірування. Проте зараз є ознаки того, що китайці можуть розпочати допомагати РФ зі зброєю. Це питання Блінкен порушував під час зустрічі з китайським колегою, яка відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції, зазначила Бертран із посиланням на офіційних осіб.

Нагадаємо, на початок наступного тижня запланований візит президента США Джо Байдена в Польщу. Блінкен анонсував важливу заяву американського лідера.

Також ми повідомляли, що Байден планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Розмова може відбутися на тлі нещодавнього збиття трьох невідомих об'єктів у повітряному просторі Північної Америки.

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