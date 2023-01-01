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Епічні феєрверки в Росії: обстріл балконів у Новосибірську та згоріла пальма в Сочі (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
178
Час на прочитання
2 хв
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Епічні феєрверки в Росії: обстріл балконів у Новосибірську та згоріла пальма в Сочі (відео)

Фото: скриншот з відео

Запуски новорічних салютів у російських містах закінчувалися зовсім несвятково, у соцмережах публікують відео невдач.

У ніч на 1 січня під час зустрічі Нового року росіяни запускали новорічні феєрверки, але не завжди салюти викликали радість. Зрештою, судячи із падіння на території РФ ракет, якими обстрілюють Україну, у таких невдачах немає нічого дивного.

У соцмережах публікують відео найбільш невдалих запусків цієї новорічної ночі в Росії.

Зокрема, у Новосибірську чоловік з дитиною криво встановив піротехніку, в результаті феєрверки полетів прямо у балкони на шостому та десятому поверхах сусідньої багатоповерхівки. Після невдалого запуску чоловік втік.

На іншому відео, знятому в Анапі, видно як місцеві мешканці примотали святковий феєрверк до дерева. Але стався "епік фейл": салютні ракети зрикошетили у ліхтар та знову вдарилися до асфальту біля місця запуску. Обійшлося без травмпункту.

"Пальму першості" серед невдалих салютів, на думку користувачів соцмереж, отримала власне пальма, в яку прилетів феєрверк , у місті Сочі. Від потрапляння феєрверку дерево спалахнуло.

Нагадаємо, у центрі Москви, у неділю, 1 січня, спалахнув триповерховий ресторан "Тарас Бульба". Вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій. 

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Дата публікації
Перегляди
178
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