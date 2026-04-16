"Епічної люті" замало: США розпочинають проти Ірану нову операцію

Піт Гегсет / © Associated Press

Міністерство фінансів США розпочинає операцію під назвою «Економічна лють» проти Ірану, щоб максимізувати економічний тиск.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет на брифінгу в Пентагоні в четвер, 16 квітня.

Він наголосив, що американська військово-морська блокада іранських портів продовжиться, оскільки Білий дім «максимізує економічний тиск», якщо іранські лідери «не зроблять мудрого вибору».

«Іран може обрати процвітаюче майбутнє, і ми сподіваємося, що він це зробить заради іранського народу», — наголосив Гегсет.

Міністр також пригрозив, що американські військові «максимально готові до відновлення бойових дій», якщо Іран не погодиться на угоду.

«Стільки, скільки потрібно, ми підтримуватимемо цю успішну блокаду. Але якщо Іран зробить поганий вибір, то на них чекає блокада, і бомби падатимуть на інфраструктуру, енергетику та енергетичні ресурси», — сказав він, назвавши блокаду «ввічливим шляхом».

Мінфін США напередодні підтвердив, що діє агресивно в рамках операції «Economic Fury» («Економічна лють»). Про це, згідно з повідомленням відомства, заявив його голова Скотт Бессент, який розповів про санкції проти більш ніж двох десятків фізичних та юридичних осіб із мережі іранського нафтового магната Мохаммада Хоссейна Шамхані.

Нагадаємо, військова операція «Епічна лють», яку розпочали США проти Ірану, поставила світ на поріг економічного колапсу. Те, що планувалося як блискавична операція з повалення режиму аятол, перетворилося на незавершену війну, де кожен називає себе переможцем.