Епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу

Епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу

Маска повинна закривати ніс та рот.

Маска, яка добре прилягає до обличчя і зроблена із щільної тканини, має найкращий захист від зараження коронавірусом. Також вкрай ефективними є респіратори на кшталт N95.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на епідеміологів США.

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Як наголошується, маска має щільно прилягати до обличчя, без прогалин вздовж країв, або навколо носа. Засіб індивідуального захисту також повинен бути достатньо зручним.

"Маска, або респіратор будуть менш ефективними, якщо вони погано прилягають, або якщо їх неправильно носити чи часто знімати", - сказано в повідомленні.

Зокрема, маски із щільної тканини, яка складена в декілька шарів, надають більший захист. Кращий захист здатні надати хірургічні маски а також KN95.

Натомість, найвищий рівень захисту надають маски-респіратори на кшталт N95, схвалені NIOSH. А от найменш ефективними для захисту є маски з вільноплетеної тканини.

"Респіратор надає краще фільтрування і, якщо його носити правильно впродовж всього часу користування, він може надати вищий рівень захисту, ніж маска з тканини, або процедурна маска", - кажуть фахівці.

"Найкращий захист від "Омікрону" - це маски плюс вакцини, плюс бустер", - додали в CDC.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, що чоловіки і жінки мають більш привабливий вигляд у масках. Найпривабливішими вважаються чоловіки у блакитній медичній масці.

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