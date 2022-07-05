“Епідемія збройного насильства”: Байден прокоментував стрілянину під час параду до Дня незалежності США

“Епідемія збройного насильства”: Байден прокоментував стрілянину під час параду до Дня незалежності США

Після стрілянини в передмісті Чикаго, жертвами якої стали шестеро людей, президент США Джо Байден виступив із заявою.

Американський лідер пообіцяв не здаватися у боротьбі з “епідемією збройного насильства”.

Текст заяви президента опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Байден зазначив, що він і перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден “приголомшені безглуздим насильством із застосуванням вогнепальної зброї”.

Президент США заявив, що в законі про обіг зброї було зроблено першу за 30 років значну зміну. Однак влада країни має зробити ще багато для перемоги над “епідемією збройного насильства”. Байден обіцяв не здаватися у цій боротьбі.

Також читайте У Маямі поліція запропонувала поділитися зброєю з українцями: фото

“Я також звернувся до федеральних правоохоронних органів з проханням допомогти в термінових пошуках стрілка, який наразі залишається на волі... Я буду уважно стежити за тим, як ми дізнаємося більше про тих, чиє життя було втрачено, і молимось за тих, хто перебуває в лікарні з тяжкими травмами”, - запевнив американський лідер.

Нагадаємо, у понеділок, 4 липня, у передмісті Чикаго під час параду до Дня незалежності США сталася стрілянина. Загинуло 6 людей, ще 20 осіб отримали поранення. Нападник встиг втекти, його розшукує поліція.

Українська делегація бере участь у параді до Дня Незалежності США

Читайте також: