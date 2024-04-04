Епоха підводних човнів закінчиться до 2050 року: аналітик відповів, що прийде їм на зміну

Незважаючи на всі побоювання прихильників підводних човнів з приводу того, що ВМФ США не приділяє належної уваги цій важливій платформі для проєктування потужності, існує ймовірність того, що, як і його побратими-авіаносці, підводний човен може незабаром застаріти.

Про це пише аналітик у сфері геополітики та національної безпеки Брендон Дж. Вейгерт у журналі The National interest.

На думку аналітика, залежність збройних сил США від традиційних методів ведення війни, таких як авіаносці, стикається з проблемами в сучасну епоху стратегії A2/AD [концепція стримування противника шляхом створення підвищеної небезпеки для дислокації або переміщення сил противника у захищену місцевість – ред.]. Це робить їх більш застарілими.

Альтернатива — підводні човни, особливо класу "Вірджинія", мають вирішальне значення, але їхня кількість недостатня через бюджетні та промислові обмеження. Більше того, поява безпілотних підводних апаратів у поєднанні зі штучним інтелектом та передовими технологіями спостереження веде до того, що підводні човни теж незабаром застаріють.

Попри ці досягнення, підводні човни залишаються життєво важливими у нинішній динаміці великих держав, особливо у протистоянні з Китаєм, що наголошує на необхідності постійної адаптації військових стратегій для підтримки ефективності у майбутніх конфліктах.

Підводні човни в епоху сучасних воєн: боротьба з новою загрозою

Обличчя війни може змінюватись, але її основні принципи залишаються вічними. Однак нездатність адаптуватися до природи конфлікту, що змінюється, може призвести до поразки, вважає Вейхерт.

"Військові США стали самозаспокоєними після закінчення Холодної війни. Вони надто довго чіплялися за тактику та техніку попередньої епохи війни", – застерігає аналітик.

На його думку, авіаносці швидко старіють в епоху стратегії A2/AD. І доки світ дотримуватиметься цієї концепції, вони ставатимуть дедалі безкорисними.

Альтернативною формою проєктування сили є підводний човен. Але США не мають достатньої кількості підводних човнів, щоб вижити в затяжному конфлікті з майже рівним суперником, таким як Китай. Тим часом оборонно-промислова база Сполучених Штатів перебуває "в кращому випадку в склеротичному стані". Проте уряд продовжує інвестувати у будівництво нових субмарин, хоча цього все одно недостатньо.

Можливий кінець підводного човна

За словами Вейгерта, існує ймовірність того, що, як і його побратими-авіаносці, підводний човен може незабаром застаріти як клас. Насамперед це пов'язано з розвитком та зростанням кількості безпілотних підводних апаратів. Так само як і безпілотні літальні апарати (БпЛА), які перебувають у центрі уваги преси, підводні дрони теж набувають все більшого поширення в морській сфері. Щобільше, вони є загрозою, що розвивається, та проти якої існує мало засобів захисту.

Аналітик вважає, що найбільші країни світу розширюватимуть можливості своїх арсеналів морських безпілотників.

"Вони [морські дрони] маневрені, їх важко відстежувати, і їх можна використовувати таким чином, що для великих пілотованих суден практично неможливо ухилитися від їхнього руйнівного потенціалу", — пише Вейгерт.

Ще більшу загрозу для майбутнього підводних човнів є поєднання безпілотників зі зростальними можливостями штучного інтелекту, особливо у світлі вдосконалення технологій у сучасних супутниках виявлення, таких як китайський проєкт Guanlan (у перекладі "спостереження за великими хвилями"). Цей проєкт використовує складні, багатоцільові системи виявлення, кольорові лазери, і може відстежувати рух підводних човнів на глибині шляхом моніторингу руху хвиль.

Прикладом цього може бути страшне зелене лазерне шоу над Гаваями, яке японська дослідницька група зафіксувала 28 січня 2023 року. На думку експертів, це була робота одного з таких лазерних супутників спостереження за підводними човнами.

Що стосується штучного інтелекту, то американський супутник, керований штучним інтелектом, увійшов в історію, оскільки він зміг ідентифікувати та відстежити сотні "темних судів" лише на основі інформації, яку різні супутники зібрали в океанах Землі.

Такі ж методи можуть бути застосовані передовими збройними силами, такими як США чи Китай, для відстеження та знищення підводних човнів США.

Одне недавнє дослідження показало, що вся концепція підводних човнів, що пілотуються, безнадійно застаріє вже до 2050 року, враховуючи розвиток сучасних технологій.

Суперництво великих держав

На думку аналітика, між великими державами назріває війна, яка може вибухнути ще до кінця цього десятиліття. У цьому США перебувають у невигідному стратегічному становищі.

"Підводні човни сьогодні дуже важливі та можуть виявитися вирішальними в будь-якому конфлікті великих держав, особливо з Китаєм через Тайвань. Проте такі ентузіасти підводних човнів, як я, повинні усвідомлювати небезпеку того, що розвиток технологій безпілотників або вдосконалення штучного інтелекту та супутників-шпигунів утримують американських військових стратегів від використання підводних човнів", — пише Вейгерт.

Аналітик зазначає, що хоч би який "машинний апокаліпсис" маячив на горизонті, він ще не настав. І доки безпілотники, ШІ та супутникове стеження за підводними човнами не стануть надійними інструментами, американські підводники не залишаться осторонь бойових дій, а пілотовані субмарини будуть у строю.

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