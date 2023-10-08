"Епоху розмов із цими дикунами завершено": представник Ізраїлю в ООН повідомив про завдання знищити ХАМАС

Ізраїль не має наміру обговорювати з ХАМАС досягнення миру, завдання полягає у знищенні цього руху.

Палестинський ісламський рух ХАМАС має бути знищений. Ізраїль не має наміру обговорювати з терористами досягнення миру, завдання полягає у знищенні цього руху.

Про це повідомив представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан, передає CNN.

"Епоху розмов із цими дикунами завершено. Настав час знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС, повністю стерти її, щоб такі жахи більше не повторилися", – сказав Ердан.

Тим часом в Ізраїлі повідомляють про нові можливі проникнення терористів ХАМАС у населені пункти Сдерот та Мигдаль Оз.

Нагадаємо, військово-політичний кабінет Ізраїлю запроваджує пункт "40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі загинули двоє українок. В МЗС заявили про вживання заходів щодо організації репатріації тіл загиблих.

Тим часом у США підтвердили, що серед убитих і взятих у заручники терористами ХАМАСу в Ізраїлі є американські громадяни.

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