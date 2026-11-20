Джеффрі Епштейн / © Мін'юст США

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Американський фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини та фігурант справи про торгівлю неповнолітніми дівчатами, протягом кількох років намагався налагодити контакти з російською владою та домогтися особистої зустрічі з Володимиром Путіним. Для цього він використовував зв’язки з російськими олігархами, колишніми високопосадовцями та впливовими міжнародними бізнесменами.

Про це йдеться в розслідуванні агентства Reuters, журналісти якого вивчили сотні сторінок документів, електронного листування та матеріалів американського Міністерства юстиції, а також поспілкувалися з людьми, обізнаними про зв’язки Епштейна з Росією.

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Як Епштейн намагався домовитися про зустріч із Путіним

Одну з перших відомих спроб організувати зустріч із російським президентом Епштейн зробив у 2011 році. Тоді він планував поїздку до Росії, під час якої, за інформацією з його електронного листування, мала відбутися зустріч із Путіним.

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Про таку можливість повідомив співробітникам фінансиста його російський охоронець Ігор Зінов’єв. Однак поїздку зрештою скасували. Троє людей, знайомих з Епштейном, заявили Reuters, що не вірять у те, що зустріч із російським президентом насправді була погоджена.

«Це був фарс», — розповіла людина, обізнана з обставинами організації поїздки.

У 2014 році Епштейн познайомився в Парижі із Сергієм Бєляковим, який на той час обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку Росії та був організатором Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Вони підтримували тісне спілкування, а у квітні 2015 року Епштейн познайомив Бєлякова з колишнім прем’єр-міністром Ізраїлю Егудом Бараком під час вечері у своєму нью-йоркському маєтку.

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Невдовзі після цього фінансист попросив Барака допомогти йому вийти на Путіна через російського чиновника.

«Пропоную тобі надіслати (Бєлякову) записку, у якій сказати, що, на твою думку, Путіну та його радникам було б корисно провести трохи часу з Джеффрі, щоб обговорити ринки, валюту й фінансову систему в новому світі нульових процентних ставок», — написав Епштейн Бараку.

Однак той не передав відповідного повідомлення російській стороні.

Фінансист залучав російських олігархів і міжнародних бізнесменів

Епштейн також намагався використати контакти з впливовими російськими підприємцями, щоб зміцнити свої позиції та наблизитися до керівництва РФ.

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Зокрема, він підтримував зв’язок із російським мільярдером і девелопером Владиславом Дороніним. У 2010 році вони зустрічалися на вечері в нью-йоркському маєтку фінансиста, після чого Епштейн ділився з бізнесменом своїми міркуваннями щодо масштабного проєкту нерухомості в Москві.

Також Епштейн намагався організувати знайомство з російським металургійним мільярдером Олегом Дерипаскою. У 2010 році його помічниця шукала можливість домовитися про таку зустріч через колишнього британського міністра Пітера Мендельсона. Водночас Reuters не знайшло підтверджень, що Епштейн і Дерипаска зрештою зустрілися.

Посередників фінансист використовував і для спроб налагодити безпосередні контакти з Путіним. Одним із них став бізнесмен зі США, а також представники міжнародного ділового середовища, які мали доступ до російського керівництва.

Одну з останніх таких спроб Епштейн здійснив через Султана Ахмеда бін Сулаєма — багаторічного керівника логістичної компанії DP World з Об’єднаних Арабських Еміратів.

У вересні 2015 року бін Сулаєм відвідав Росію, де зустрівся з Путіним і обговорював можливості управління російськими портами. Епштейн, який підтримував із ним тривалі особисті контакти, сподівався використати ці зв’язки для власних цілей.

Чи були зустрічі Епштейна з Путіним?

Попри численні спроби налагодити контакти з російською владою, Епштейну, схоже, так і не вдалося домогтися особистої зустрічі з Путіним.

Reuters не виявило доказів того, що фінансист коли-небудь зустрічався з російським президентом, працював на російські спецслужби або діяв від імені Кремля.

Людина, яка знала обох, заявила агентству, що переконана: шляхи Епштейна та Путіна ніколи не перетиналися.

В офісі російського президента не відповіли на запит Reuters щодо коментаря про спроби американського фінансиста налагодити контакти з Путіним.

Епштейн помер у серпні 2019 року у віці 66 років у камері нью-йоркської в’язниці. Його смерть визнали самогубством. До цього він був заарештований за федеральними звинуваченнями в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

Нагадаємо, американський судово-медичний експерт Майкл Фріман заявив, що смерть Джеффрі Епштейна у в’язниці 2019 року могла бути наслідком убивства, а не самогубства, як встановило офіційне розслідування.

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