Епштейн роками планував таємну зустріч з Путіним — Bloomberg
Епштейн пропонував європейським політикам організувати йому зустріч із Путіним.
Покійний американський фінансист та сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн протягом років намагався організувати особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з масивом даних із понад 3,5 мільйона файлів, оприлюднених Міністерством юстиції США, ім’я російського диктатора згадується у документах Епштейна близько 1000 разів. А сам фінансист пропонував Кремлю ідеї щодо створення «російського біткоїна». Файли свідчать, що у жовтні 2014 року Епштейн отримав повідомлення від неназваного посередника, який стверджував, що Путін готовий до діалогу.
«Я розмовляв з Путіним. Він був би дуже радий, якби ви відвідали [Росію] та пояснили фінансові ринки у 21 столітті. Цифрова валюта. Похідні фінансові інструменти… Я впевнений, що ви сподобаєтеся один одному», — йшлося у листі, який Епштейн згодом переслав для консультації своїм юристам.
Криптовалюта та геополітика
Як пише видання, Епштейн намагався зацікавити Кремль ідеєю «витонченої російської версії біткоїна», яку він називав найсучаснішим фінансовим інструментом у світі. Для налагодження контакту він використовував впливових європейських політиків. Зокрема, у 2013-2014 роках фінансист тиснув на тодішнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, аби той організував йому аудієнцію.
У травні 2013 року Епштейн писав Ягланду:
«Я знав, що ви зустрінетеся з Путіним… Він відчайдушно прагне залучити західні інвестиції. У мене є рішення… Обміняйте те, чого він дійсно хоче, на те, чого хочете ви».
Ягланд, проти якого зараз у Норвегії розпочато розслідування через ці зв’язки, тоді відповів: «Моя робота — домогтися зустрічі з ним».
Посередництво між Кремлем та Трампом
Зазначається, що після обрання Дональда Трампа президентом США у 2016 році, Епштейн почав позиціювати себе як «консультанта», який розуміє логіку нового американського лідера. Він стверджував, що проводив інструктажі для тодішнього посла Росії в ООН Віталія Чуркіна.
«Він зрозумів Трампа після наших розмов», — вихвалявся Епштейн у листуванні 2018 року, пропонуючи також «навчити» міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
Як повідомляється у медіа, попри численні візити до Росії, наявність багаторічних ділових віз та контакти з високопосадовцями РФ (включаючи ексзаступника міністра економіки Сергія Бєлякова), прямих доказів особистої зустрічі Епштейна з Путіним немає. У травні 2013 року фінансист особисто зізнався колишньому прем’єру Ізраїлю Ехуду Бараку, що «ніколи з ним [Путіним] не зустрічався».
Речник Кремля Дмитро Пєсков також заперечив факт такої зустрічі. Проте документи підтверджують, що Епштейн активно використовував свої зв’язки з ФСБ, погрожуючи ними навіть у приватному листуванні, коли мова йшла про ймовірний шантаж проти нього.
Що відомо про Епштейна
Джеффрі Епштейн — впливовий фінансист, який десятиліттями товаришував із президентами та зірками. Справа проти нього розпочалося 2005 року зі скарги батьків 14-річної дівчини. Поліція Флориди тоді вперше отримала заяву про те, що мільярдер розбещував дитину у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом слідство з’ясувало, що від 2002-го до 2005 року Епштейн створив цілу систему надання сексуальних послуг неповнолітніми у своїх маєтках на Мангеттені та у Флориді.
Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих «файлів Епштейна» — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини.
Крім того, листування розкрило деталі того, як саме Епштейн організовував для принца Ендрю знайомства з дівчатами в Лондоні, влаштовуючи приватні вечері та передаючи контакти для особистого спілкування.
Раніше повідомлялося, аналіз нещодавно розсекречених файлів Мін’юсту США засвідчив, що українська модель Настя допомагала американському секс-злочинцю шукати дівчат.