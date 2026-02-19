Джеффрі Епштейн / © Associated Press

Покійний американський фінансист та сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн протягом років намагався організувати особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з масивом даних із понад 3,5 мільйона файлів, оприлюднених Міністерством юстиції США, ім’я російського диктатора згадується у документах Епштейна близько 1000 разів. А сам фінансист пропонував Кремлю ідеї щодо створення «російського біткоїна». Файли свідчать, що у жовтні 2014 року Епштейн отримав повідомлення від неназваного посередника, який стверджував, що Путін готовий до діалогу.

«Я розмовляв з Путіним. Він був би дуже радий, якби ви відвідали [Росію] та пояснили фінансові ринки у 21 столітті. Цифрова валюта. Похідні фінансові інструменти… Я впевнений, що ви сподобаєтеся один одному», — йшлося у листі, який Епштейн згодом переслав для консультації своїм юристам.

Криптовалюта та геополітика

Як пише видання, Епштейн намагався зацікавити Кремль ідеєю «витонченої російської версії біткоїна», яку він називав найсучаснішим фінансовим інструментом у світі. Для налагодження контакту він використовував впливових європейських політиків. Зокрема, у 2013-2014 роках фінансист тиснув на тодішнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, аби той організував йому аудієнцію.

У травні 2013 року Епштейн писав Ягланду:

«Я знав, що ви зустрінетеся з Путіним… Він відчайдушно прагне залучити західні інвестиції. У мене є рішення… Обміняйте те, чого він дійсно хоче, на те, чого хочете ви».

Ягланд, проти якого зараз у Норвегії розпочато розслідування через ці зв’язки, тоді відповів: «Моя робота — домогтися зустрічі з ним».

Посередництво між Кремлем та Трампом

Зазначається, що після обрання Дональда Трампа президентом США у 2016 році, Епштейн почав позиціювати себе як «консультанта», який розуміє логіку нового американського лідера. Він стверджував, що проводив інструктажі для тодішнього посла Росії в ООН Віталія Чуркіна.

«Він зрозумів Трампа після наших розмов», — вихвалявся Епштейн у листуванні 2018 року, пропонуючи також «навчити» міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Як повідомляється у медіа, попри численні візити до Росії, наявність багаторічних ділових віз та контакти з високопосадовцями РФ (включаючи ексзаступника міністра економіки Сергія Бєлякова), прямих доказів особистої зустрічі Епштейна з Путіним немає. У травні 2013 року фінансист особисто зізнався колишньому прем’єру Ізраїлю Ехуду Бараку, що «ніколи з ним [Путіним] не зустрічався».

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заперечив факт такої зустрічі. Проте документи підтверджують, що Епштейн активно використовував свої зв’язки з ФСБ, погрожуючи ними навіть у приватному листуванні, коли мова йшла про ймовірний шантаж проти нього.

Що відомо про Епштейна

Джеффрі Епштейн — впливовий фінансист, який десятиліттями товаришував із президентами та зірками. Справа проти нього розпочалося 2005 року зі скарги батьків 14-річної дівчини. Поліція Флориди тоді вперше отримала заяву про те, що мільярдер розбещував дитину у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом слідство з’ясувало, що від 2002-го до 2005 року Епштейн створив цілу систему надання сексуальних послуг неповнолітніми у своїх маєтках на Мангеттені та у Флориді.

Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих «файлів Епштейна» — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини.

Крім того, листування розкрило деталі того, як саме Епштейн організовував для принца Ендрю знайомства з дівчатами в Лондоні, влаштовуючи приватні вечері та передаючи контакти для особистого спілкування.

Раніше повідомлялося, аналіз нещодавно розсекречених файлів Мін’юсту США засвідчив, що українська модель Настя допомагала американському секс-злочинцю шукати дівчат.