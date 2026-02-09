Епштейн розчиняв тіла дітей?: моторошні факти про замовлення хімікатів

Файли Джеффрі Епштейна / © Getty Images

Реклама

Оприлюднені документи свідчать, що засуджений за педофілію фінансист Джеффрі Епштейн замовив шість 55-галонних бочок (близько 1250 л) сірчаної кислоти 2018 року. Соціальні мережі вибухнули припущеннями про спроби приховати сліди злочинів проти дітей. Журналісти розібралися, чи можливо це з технічного погляду.

Про це пише International Business Times.

Оприлюднення мільйонів матеріалів у справі Епштейна справило тривожне враження на громадськість, яка уважно стежить за розвитком цієї історії. Один із документів вказує на те, що покійний сексуальний злочинецьзамовляв значні обсяги хімічних речовин, які, за версією багатьох, могли використовуватися для приховування тіл дітей, що, як повідомляється, були серед його жертв.

Реклама

Епштейн і таємничі замовлення хімікатів

Чимало запитань викликала інформація про те, що 2018 року Епштейн нібито погодив закупівлю шести 55-галонних бочок промислової сірчаної кислоти з доставкою на власний острів. Масштаб замовлення насторожив користувачів: багато хто припустив, що американський фінансист міг застосовувати цю речовину для приховування своїх зловісних дій.

Один із файлів — запит на здійснення банківського переказу з останнього масиву документів у справі Епштейна — активно обговорюють у соцмережах. Документ від 6 грудня 2018 року містить прохання перерахувати майже 5000 дол. за шість 55-галонних бочок сірчаної кислоти, включно з витратами на пальне та страхування доставки.

Епштейн замовив кислоту для розчинення тіл дітей?

Користувачі платформи X швидко почали висувати припущення щодо мотивації такого замовлення.

«Джеффрі Епштейн замовив сірчану кислоту 2018 року, ймовірно, для розчинення тіл дітей», — написав один із них.

Реклама

Користувачка @hashjenni підтримала цю думку, заявивши, що «єдине, для чого це використовують, — це розчинення тіл».

Інший коментатор зазначив, що подібні обсяги сірчаної кислоти можуть свідчити про те, що люди з оточення Епштейна «вивели утилізацію на зовсім новий рівень», назвавши це «абсолютним жахом».

Водночас частина користувачів закликала не робити поспішних висновків, нагадуючи, що сірчана кислота має широкий спектр застосувань. Її використовують у виробництві акумуляторів, для опріснення морської води, наповнення басейнів та інших технічних потреб.

«Островам мільярдерів-педофілів теж потрібна вода», — з іронією зауважив один із дописувачів.

Реклама

Ще один користувач припустив, що у випадку спроб позбавлення тіл логічнішим вибором була б фтороводнева кислота. Водночас Кріс Мартенсон висловив думку, що замовлена Епштейном сірчана кислота могла використовуватися у системах зворотного осмосу для опріснення води, адже це одне з «легітимних застосувань» цієї речовини.

Що кажуть експерти про використання сірчаної кислоти для знищення тіл?

Питання про те, чи здатна сірчана кислота повністю знищити всі сліди людського тіла, залишається дискусійним. Судово-медичні фахівці наголошують: попри надзвичайну корозійність, ця кислота не є «чарівним» засобом, який миттєво змушує матерію зникати.

Водночас припущення щодо використання сірчаної кислоти для розчинення тіл мають під собою підґрунтя. За повідомленнями, вона здатна розчиняти кістки та зуби.

Як пише Slate, відомий як «вбивця з кислотною ванною» Джон Джордж Гейґ застосовував цю ж хімічну речовину для приховування щонайменше шести своїх жертв у 1940-х роках. Він обробляв тіла у 45-галонній (170 л) металевій бочці, і повний процес розчинення тривав до двох діб.

Реклама

Гейґ розповідав, що змушений був виходити з приміщення через нестерпні випари. Він вважав, що без тіла його не зможуть притягнути до відповідальності за вбивство. У разі застосування подібної схеми Епштейну знадобилися б серйозні системи вентиляції та ізольоване місце для зберігання токсичної суміші, що утворюється після реакції.

Викриття жахів, заподіяних уразливим жертвам

За наявними повідомленнями, Епштейн привозив неповнолітніх на свій приватний острів. Один зі свідків — колишній диспетчер аеродрому — заявив, що дівчата мали настільки юний вигляд, що «їм не могло бути більше ніж 16 років».

Один із працівників зізнався, що співробітники часто бачили Епштейна у компанії молодих дівчат, і з часом це навіть стало предметом жартів.

«Щоразу, коли він прилітав або відлітав, це обговорювали. Ми жартували: „Скільки дітей цього разу на борту?“ — розповів він.

Реклама

Однак згодом, за словами працівника, це викликало лише «чисту огиду», і він не міг зрозуміти, як Епштейн — засуджений сексуальний злочинець — продовжував вільно пересуватися у період руху #MeToo.

Епштейн мав багаторічну історію звинувачень у сексуальному насильстві над неповнолітніми на своєму острові. Одна з потерпілих заявила, що він «передавав її» своїм заможним знайомим, а щонайменше чотири заявниці також повідомили про сексуальні зловживання.

Слідчим вдалося зібрати достатньо доказів того, що Епштейн вчиняв сексуальне насильство щодо неповнолітніх дівчат. Водночас, за інформацією ФБР, підтверджень існування організованої мережі сексуальної експлуатації для впливових чоловіків виявилося недостатньо, повідомляє The Washington Post.

До слова, новий пакет «файлів Епштейна» з 3 млн документів розкриває масштабні зв’язки фінансиста з Кремлем та ФСБ. У матеріалах понад 1000 разів згадується президент Росії Володимир Путін, з яким педофіл-мільярдер нібито мав особисті зустрічі навіть після своєї першої судимості. Епштейн активно залучав російських дівчат для «вечер» із принцом Ендрю та бізнесменом Біллом Гейтсом, що розвідка трактує як класичну операцію «компромат» для шантажу світових еліт. Фінансист прямо заявляв про наявність «друзів у ФСБ» для залякування небажаних свідків та пропонував Кремлю поради щодо маніпулювання президентом США Дональдом Трампом.