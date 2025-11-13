Дональд Трамп та Джеффр Епштейн

Оприлюднене слідчими Конгресу США листування Джеффрі Епштейна показує, що він прагнув налагодити зв’язок із російськими дипломатами, щоб передати їм інформацію про президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Епштейн активно пропонував російському керівництву, зокрема голові МЗС Сергію Лаврову, інсайдерські дані щодо президента США. Із листів випливає, що він позиціонував себе як людину, яка здатна пояснити особливості поведінки Трампа напередодні його історичної зустрічі з диктатором Путіним.

Центральним елементом цієї історії став лист від 24 червня 2018 року, адресований колишньому прем’єр-міністру Норвегії Турбйорну Ягланду, який тоді очолював Раду Європи. У ньому Епштейн заявив, що готовий допомогти росіянам краще зрозуміти Трампа за місяць до його саміту з Путіним у Гельсінкі.

«Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров отримав інформацію, поговоривши зі мною», — написав Епштейн, пропонуючи російському міністру зовнішньополітичного відомства прямий контакт.

У листах, оприлюднених слідчими, він також згадує про свої розмови з колишнім постпредом Росії при ООН Віталієм Чуркіним, який помер у 2017 році.

«Чуркін був чудовим. Він зрозумів Трампа після наших розмов. Це не складно. Треба просто побачити, щоб зрозуміти, все так просто», — писав Епштейн, переконуючи у своїй «експертності».

Із листування видно, що Ягланд погодився передати інформацію: він відповів, що наступного дня зустрінеться з помічником Лаврова і порадить тому зв’язатися з Епштейном. Водночас невідомо, чи відбувся цей контакт і чи була передана якась інформація.

Після саміту в Гельсінкі, який спричинив хвилю критики на адресу Трампа, Епштейн обговорював його результати з впливовими знайомими.

Коли колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс запитав Епштейна: «Чи мають росіяни компромат на Трампа?», той відповів, що поведінка президента була «передбачуваною».

Він додав: «Я впевнений, що на його думку все пройшло дуже добре. Він вважає, що зачарував свого опонента».

За словами Епштейна, Трамп «уявлення не має про символізм чи глибший зміст того, що відбувається».

Білий дім відреагував на оприлюднення цих матеріалів. Прессекретарка Керолайн Левітт заявила, що листи «нічого не доводять, окрім того, що президент Трамп не зробив нічого поганого».

Сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав розголос навколо листування Епштейна «черговою спробою демократів відвернути увагу від проблем із шатдауном уряду США».

Раніше повідомлялося, що демократи Палати представників США оприлюднили новий масив електронних листів покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Ми раніше інформували, що молодший брат короля Чарльза III — принц Ендрю — знову виявився вплутаним у неприємний скандал, і це пов’язано з покійним Джеффрі Епштейном.