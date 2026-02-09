Епштейн шукав вихід на Путіна: СNN розкрив таємний інтерес мільярдера у файлах

Епштейн мав плани на Путіна / © Associated Press

Реклама

Нові документи, опубліковані Міністерством юстиції США, свідчать, що скандально відомий фінансист Джеффрі Епштейн активно шукав контакти з російською політичною елітою, включно з президентом Володимиром Путіним.

Про це пише CNN.

Найбільш резонансною частиною файлів Епштейна стали документи, в яких згадується ім’я Володимира Путіна.

Реклама

У листі 2010 року Епштейн запитує, чи потрібна йому російська віза, і додає: «У мене є друг Путіна, чи потрібно мені звернутися до нього?» У листуванні обговорюються можливі поїздки бізнесмена до Москви, пропозиції двоповерхового пентхауса з терасою на верхньому рівні з «фантастичним краєвидом на всю Москву та її околиці», організація конкурсів моделей і навіть зустріч із Путіним у вересні 2011 року.

Втім, цей документ не підтверджує, що така зустріч справді відбулася. В інших документах Епштейн згадує постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна, а також Сергія Лаврова, який «може отримати цінну інформацію, поговоривши зі мною. Віталій Чуркін раніше так робив. Але… він помер».

Документи також свідчать, що у 2013−2014 роках Епштейн активно намагався налагодити зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Він твердив, що може допомогти залучити західні інвестиції до Росії, і наполягав на конфіденційних багатогодинних переговорах.

CNN зазначає, що ці листи демонструють не просто інтерес до Росії, а й спроби Епштейна впливати на політичні процеси через особисті контакти.

Реклама

Епштейн — американський фінансист і мільярдер, якого звинувачували у створенні багаторічної мережі з торгівлі людьми / © Associated Press

Зв’язки Епштейна з російською елітою

Як випливає з оприлюднених файлів, Епштейн контактував із Сергієм Бєляковим — російським чиновником, який, за даними ТАСС, є випускником Академії ФСБ.

Епштейн називав його «дуже добрим другом» і пропонував знайомити з ним західних інвесторів.

У листуванні з Бєляковим фінансист пропонував допомогу в залученні інвестицій, обговорював російські проєкти та навіть радився щодо бізнес-дій.

У одному з листів 2015 року Епштейн написав Бєлякову, що «російська дівчина з Москви» намагалася шантажувати впливових нью-йоркських бізнесменів, уточнив її місцеперебування та готель у Нью-Йорку, питаючи поради.

Реклама

Листування з представниками російської еліти показує, що Епштейн нерідко виступав у ролі посередника — він пропонував організувати зустрічі, передавав прохання, обговорював візи та поїздки. В одному з епізодів, наприклад, підприємець Михайло Прохоров, як випливає з документів, намагався через Епштейна отримати автограф американського підприємця, одного з найбільших та найвідоміших у світі інвесторів Уоррена Баффета.

Візити до Росії

Епштейн неодноразово відвідував Росію. За документами, у листопаді 2002 року він разом із своєю багаторічною спільницею Гіслейн Максвелл літав до Москви та Петербурга.

У документах також згадується фотографія Епштейна в закритому російському місті Саров, пов’язаному з ядерними дослідженнями, що лише посилило інтерес до його контактів із російським середовищем.

Документи показують, що Епштейн цікавився й російськими бізнес-гравцями. Він консультував олігарха Олега Дерипаску щодо санкцій, давав інвестиційні рекомендації іншим підприємцям і підтримував зв’язки з впливовими фігурами бізнес-середовища.

Реклама

Однак точні контакти з Дерипаскою остаточно не підтверджені, а представник олігарха заявив, що він особисто не знайомий з Епштейном.

Хто такий Епштейн і про які секс-скандали говорить увесь світ

Джеффрі Епштейн, який покінчив життя самогубством у тюрмі 2019 року і був обвинувачений у торгівлі неповнолітніми та організації проституції, знову у центрі уваги американських медіа, а точніше файли.

У вересні 2025 року комітет з нагляду Палати представників Конгресу США оприлюднив велику кількість документів, пов’язаних з федеральним розслідуванням щодо Епштейна. Це понад 33 тисяч документів, серед яких журнали польотів Епштейна, відео з камер спостереження в тюрмі, судові документи, аудіозаписи та електронні листи.

Ці публікації викликали чималий резонанс, адже в оприлюднених даних є листування, контакти та імена десятків найвпливовіших людей світу, зокрема президента США Дональда Трампа, колишнього президента Білла Клінтона, мільярдера Ілона Маска, засновника Microsoft Біла Гейтса та британського принца Ендрю та інших.

Реклама

Під ударом — і колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон. Він вже втратив дипломатичну посаду, а на додачу може втратити й місце у Палаті лордів.

Також чимала частина компромату стосується молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, який вже втратив титул внаслідок попередніх публікацій файлів Епштейна.

Британські спецслужби припускають, що Епштейн міг керувати «найбільшою у світі операцією медових пасток». Це означає використання жінок для створення компромату на впливових політиків та бізнесменів, що могло використовуватися російською розвідкою.