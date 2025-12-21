Епштейн знайомив Трампа з неповнолітньою — шокувальні подробиці судових документів

Епштейн представив майбутньому президенту 14-річну дівчину к клубі Мар-а-Лаго

Нова порція документів, оприлюднена в рамках розслідування справи Джеффрі Епштейна, містить детальний опис зустрічі, що нібито відбулася в 90-х роках у флоридському маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Як пише BBC, ці свідчення є частиною позову, поданого проти спадщини Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл у 2020 році.

«Вона хороша, так?»

Згідно з судовими записами, Епштейн підвів до Трампа 14-річну дівчину. Під час розмови фінансист штовхнув Трампа ліктем і «грайливо запитав», вказуючи на підлітка: «Вона хороша, правда?».

Документ стверджує, що Трамп «посміхнувся і кивнув на знак згоди». Після цього, як зазначається у свідченнях, вони обидва захихотіли. Сама дівчина зізналася, що почувалася ніяково, але на той час була «занадто юною, щоб зрозуміти чому».

Важливо зазначити, що у цьому судовому позові жертва стверджує, що роками зазнавала насильства з боку Епштейна, проте не висуває жодних прямих звинувачень у домаганнях проти самого Трампа.

Реакція Білого дому: «Ми найпрозоріші»

Команда чинного президента миттєво відреагувала на публікацію. Речниця Білого дому Ебігейл Джексон у коментарі для ЗМІ заявила, що адміністрація Трампа є «найпрозорішою в історії».

«Оприлюднивши тисячі сторінок документів… і закликавши до подальших розслідувань щодо друзів-демократів Епштейна, адміністрація Трампа зробила для жертв більше, ніж демократи будь-коли», — заявила вона.

Водночас, як зазначає The Guardian, офіційний акаунт передвиборчої кампанії Трампа спробував змістити фокус уваги, опублікувавши фотографії колишнього президента Білла Клінтона, який також фігурує в архівах. Прессекретарка Трампа навіть перепостила знімки Клінтона з підписом: «О, лишенько!».

Критика за «цензуру»

Попри заяви про прозорість, публікація документів викликала шквал критики. За даними AP, заступник генпрокурора Тодд Бланш визнав, що «кілька сотень тисяч» сторінок все ще переглядаються і не були оприлюднені.

Конгресмен-республіканець Томас Массі та демократ Ро Ханна розкритикували Міністерство юстиції за те, що файли вийшли із значними скороченнями та «чорними плямами» (редактурами), назвавши це порушенням закону про прозорість.

Дональд Трамп раніше визнавав, що дружив з Епштейном роками, називаючи його «чудовим хлопцем», але стверджує, що розірвав стосунки 2004 року — задовго до першого арешту фінансиста. Трамп послідовно заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна.

Нагадаємо, У США ухвалили закон про повне розсекречення «справи Епштейна». Конгрес США проголосував за оприлюднення документів.