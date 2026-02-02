Епштейн зустрічався з Путіним і мав зв’язки з ФСБ: шокувальні деталі розсекречених документів

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл / © Getty Images

Новий пакет «файлів Епштейна» розкриває шокувальні зв’язки засудженого фінансиста з російською верхівкою та ФСБ. Розсекречені дані вказують на ймовірну співпрацю Джеффрі Епштейна з Кремлем. А ще у контексті зустрічей з Епштейном понад 1000 разів згадується президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Коли Епштейн запропонував принцу Ендрю молоду жінку як супутницю для вечері, він намагався заспокоїти члена британської королівської родини, наголосивши, що вона була «росіянка, красива й надійна».

Цю характеристику засуджений педофіл виклав у електронному листі 2010 року, адресованому нині зганьбленому Ендрю Маунтбеттену-Віндзору, написавши: «У мене є подруга, яка, думаю, вам сподобається для спільної вечері».

Цей лист входить до масиву з 3 млн документів, відомих як «файли Епштейна», які Міністерство юстиції США оприлюднило в п’ятницю разом із 180 тис. зображень і 2000 відео.

Епштейн міг бути російським агентом

Опубліковані матеріали свідчать, що серед жінок, яких Епштейн пропонував для сексуальних контактів заможним і впливовим чоловікам з різних країн світу, були й молоді росіянки.

Водночас цей гігантський архів натякає на значно похмуріший зв’язок із Росією — припущення, що Епштейн упродовж тривалого часу міг працювати агентом Москви.

У документах міститься 1056 згадок про Путіна та понад 9000 посилань на Москву.

Ці дані дозволяють припустити, що Епштейну надавали аудієнції у російського президента навіть після того, як 2008 року американського фінансиста засудили за залучення неповнолітньої до проституції.

2010 року Епштейн звернувся електронною поштою до одного зі своїх партнерів із пропозицією посприяти в отриманні російської візи, додавши пояснення: «У мене є друг Путіна — може, попросити його?».

Операція «компромат» і зв’язок з «друзями у ФСБ»

Деякі спостерігачі вважають, що системне залучення російських ескортниць може свідчити про проведення класичної операції «компромат», у межах якої впливових бізнесменів, медіамагнатів, державних діячів і політиків заманювали у сексуальні контакти, фіксували ці зустрічі та використовували записи для шантажу.

Тема шантажу була ключовою й у листі, який Епштейн написав 2015 року Сергію Белякову — тодішньому заступнику міністра економічного розвитку Росії та випускнику академії ФСБ. У цьому листі він попереджав, що «російська дівчина з Москви … намагається шантажувати групу впливових бізнесменів [sic] у Нью-Йорку. Це погано для бізнесу для всіх залучених».

У наступному електронному листі, адресованому самому собі, Епштейн, схоже, виклав план дій щодо нейтралізації цієї жінки та припинення її спроб шантажу.

«Тобі слід знати, що я вважав за необхідне зв’язатися з деякими друзями у ФСБ», — зазначив він.

Епштейн попередив жінку, що спроба шантажувати американського бізнесмена, який планував інвестувати в Росію, автоматично зробить її в очах ФСБ «ворогом народу», і що з нею поводитимуться «надзвичайно жорстоко». Окрім погроз, він також розглядав варіант фінансового врегулювання — виплачувати жінці 50 тис. дол. щомісяця «протягом наступних двох років» за умови відмови від шантажу.

Епштейн та оточення активно залучали молодих жінок із РФ

Електронні листи з останнього пакета документів Мін’юсту демонструють, наскільки активно Епштейн і його оточення працювали над залученням привабливих молодих жінок із Росії. Серед цих матеріалів є запити на бронювання авіаквитків для моделей та ескортниць із Москви до Парижа, а також із Москви до Нью-Йорка.

В одному з листів 2010 року, адресованому особі, ім’я якої було приховано, Епштейн писав: «Завтра я організовую вечерю для кількох нових російських дівчат … побачимося о 10».

2012 року він отримав листа від відправника з заретушованим ім’ям, у якому зазначалося: «У мене є дві російські дівчини, щоб ти з ними познайомився, одній 21, іншій 24. Одна худенька, інша з формами і дуже мила».

Операція «медової пастки»

В одному з листів 2013 року Епштейн стверджував, що Гейтсу були потрібні ліки «для боротьби з наслідками сексу з російськими дівчатами», а також висував твердження, ніби засновник Microsoft намагався приховати інфекцію, що передається статевим шляхом, від своєї тодішньої дружини Мелінди. Представник Гейтса у відповідь назвав ці твердження «абсолютно абсурдними і повністю неправдивими».

Джерело в розвідці повідомило виданню Daily Mail: «У вас є Ендрю, Білл Гейтс, Дональд Трамп, Білл Клінтон і всі інші, поставлені в компрометувальні ситуації на острові, нашпигованому технологіями. Це найбільша у світі операція „медової пастки“.

Усі високопосадовці, чиї імена фігурують у файлах, заперечують будь-які протиправні дії.

«Повідомляється, що Епштейн мав контакти з російськими посадовцями і самим Путіним. Багато з його дівчат були росіянками. Впливові західні еліти проходили через його орбіту. Які шанси, що це не була класична російська операція „компромат“, і що Мін’юст просто ігнорує слона в кімнаті?» — написала київська журналістка Тетяна Козирєва, яка спеціалізується на розслідуваннях високорівневої корупції.

У тіньовий світ шпигунства Епштейна ввів агент «Моссаду»

Згідно з твердженнями, саме британський медіамагнат Роберт Максвелл, якого вважають агентом «Моссаду», увів Епштейн у тіньовий світ шпигунства. Це знайомство, за повідомленнями, організував нафтовий магнат, який перебував на утриманні російських спецслужб.

Максвелл, донька якого Ґіслейн стала багаторічною партнеркою Епштейна, загинув 1991 року, нібито впавши за борт своєї яхти в Атлантичному океані. Впродовж десятиліть існують підозри, що його смерть була насильницькою — можливо, за участю ізраїльських агентів.

У листі 2018 року Епштейн цитував розслідувальну публікацію газети The Mirror, де стверджувалося, що британський бізнесмен шантажував «Моссад», після чого ізраїльська спецслужба його ліквідувала.

«Він [Максвелл] сказав їм, що якщо вони не дадуть йому 400 млн фунтів стерлінгів, щоб урятувати його імперію, яка розвалювалася, він розкриє все, що зробив для них.

У той час він мав вільний доступ до Даунінг-стріт Маргарет Тетчер, Білого дому Рональда Рейгана, Кремля та коридорів влади по всій Європі. Максвелл передавав усі секрети, які дізнавався, «Моссаду» в Тель-Авіві. Натомість вони терпіли його надмірності, марнославство та ненаситну жагу до розкішного життя і жінок», — йшлося у публікації.

Зустрічі Епштейна з Путіним

До 2011 року Епштейн, імовірно, налагодив настільки тісні контакти з російською стороною, що почав особисто зустрічатися з Путіним. У вересні того року він отримав листа від невстановленого партнера, в якому згадувалася «зустріч із Путіним», запланована під час майбутньої поїздки до Росії.

«Говорив з Ігорем. Він сказав, що минулого разу, коли ти був у Палм-Біч, ти сказав йому, що маєш зустріч з Путіним 16 вересня, і що він може вже бронювати квиток до Росії, щоб прибути за кілька днів до тебе», — йшлося у тексті листа.

Нещодавно оприлюднені матеріали також вказують на ймовірну домовленість про ще одну зустріч із російським лідером 2014 року, хоча незрозуміло, чи вона зрештою відбулася. Цілком можливо, що зустріч скасували після того, як у липні 2014 року підтримувані Росією бойовики, збили на Донбасі літак Malaysia Airlines, унаслідок чого загинули майже 300 людей.

Після цієї трагедії запланована зустріч із Путіним почала видаватися «поганою ідеєю після авіакатастрофи», про що Епштейну повідомив японський посередник.

Поради Путіну щодо взаємодії з Трампом

Інші нещодавно оприлюднені файли свідчать, що Епштейн говорив із Турбйорном Ягландом — тодішнім генсеком Ради Європи та експрем’єр-міністром Норвегії — про можливість порадити Путіну, як найкраще взаємодіяти з Трампом напередодні ключового саміту в Гельсінкі.

Епштейн також заявляв, що може надати «інсайт» щодо американського президента міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

«Це не складно. Він [Трамп] має мати такий вигляд, ніби щось отримав. Ось і все», — писав Епштейн.

Епштейн міг бути агентом «Моссаду»

Останній масив файлів також розкриває підозри західних розвідслужб про те, що Епштейн працював агентом «Моссаду». ФБР отримало повідомлення від джерела, згідно з яким «Епштейн був близький до колишнього прем’єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака і проходив у нього підготовку як шпигун».

У розсекреченій записці ФБР зазначається — конфіденційне джерело «переконалося, що Епштейн був завербованим агентом „Моссаду“».

Барак, який на початку своєї кар’єри служив у військовій розвідці Ізраїлю, відвідував нью-йоркський таунгаус Епштейна понад 30 разів у період від 2013 до 2017 року.

Нагадаємо, напередодні Мін’юст США оприлюднив гігантський архів справ Епштейна: 3 млн сторінок, 2000 відео та 180 тис. фото. Документи містять понад 3000 згадок про Трампа, включно зі звинуваченням в організації аукціонів за участю дітей у Мар-а-Лаго та зґвалтуванні неповнолітньої. Також у файлах фігурує Гейтс, якому Епштейн нібито допомагав лікувати венеричну інфекцію після контактів із росіянками. Публікація, що містить значні цензурні правки для захисту жертв, стала фінальним етапом розсекречення матеріалів, передбачених законом.