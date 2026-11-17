Епштейн / © Associated Press

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Американський судово-медичний експерт, професор Майкл Фріман поставив під сумнів офіційну версію смерті фінансиста Джеффрі Епштейна, якого 2019 року знайшли мертвим у нью-йоркській в'язниці. На думку фахівця, характер травм більше відповідає удушенню, ніж самогубству через повішення.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву Фрімана в програмі Newsnight.

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Експерт проаналізував матеріали судово-медичної експертизи Нью-Йорка, зокрема документи та фотографії, і дійшов висновку, що Епштейна могли задушити, найімовірніше, ззаду.

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Які докази вказують на можливе вбивство Епштейна

Фріман звернув увагу на кілька травм, які, на його переконання, не узгоджуються з офіційною версією смерті.

Зокрема, він виявив ознаки глибокого крововиливу в ділянці лівого плеча та ушкодження, які можуть відповідати ударам по обличчю.

Крім того, над слідом від зашморгу на шиї Епштейна експерт помітив можливі сліди від нігтів.

За його словами, такі ушкодження можуть свідчити про спробу людини зняти зашморг під час удушення, особливо якщо нападник перебував позаду.

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Фріман припускає, що Епштейна спочатку задушили мотузкою, після чого її могли використати для підвішування тіла до двоярусного ліжка.

«Травми та спосіб, у який було знайдено тіло, не узгоджуються. Тож залишається лише одне пояснення — смерть настала внаслідок убивства», — заявив експерт.

Водночас він визнав, що не знає, хто міг убити Епштейна, якщо його висновки правильні.

Що встановило офіційне розслідування

Джеффрі Епштейна знайшли мертвим 10 серпня 2019 року у в'язниці Нью-Йорка, де він очікував на суд за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

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Тодішня головна судово-медична експертка Нью-Йорка Барбара Семпсон встановила, що причиною смерті стало самогубство через повішення.

Вона неодноразово підтверджувала обґрунтованість цього висновку.

«Я твердо стою на позиції нашого висновку щодо причини та обставин смерті пана Епштейна», — заявляла Семпсон.

Судмедексперт, який проводив розтин, також повідомив Управлінню генерального інспектора Міністерства юстиції США, що виявлені травми більше відповідають самогубству через повішення, ніж убивству шляхом задушення.

Зокрема, під час розтину не виявили характерних оборонних поранень, які могли б свідчити про боротьбу з нападником.

Чому нові висновки експерта викликали суперечки

Майкл Фріман раніше виступав експертом із встановлення причин смерті у справах, пов'язаних із загибеллю людей під вартою, зокрема у справі Джорджа Флойда.

Проте під час дослідження смерті Епштейна він не оглядав тіло особисто.

Свої висновки фахівець зробив на підставі документів і фотографій зі звіту судово-медичної експертизи, які йому передав брат фінансиста Марк Епштейн.

Останній тривалий час наполягає, що його брата вбили.

Фріман наголосив, що проводив дослідження незалежно та не отримував від Марка Епштейна оплати.

Водночас його робота поки не пройшла незалежного наукового рецензування.

Експерт також звернув увагу на те, що під час розслідування смерті через повішення у в'язниці слід було б сфотографувати тіло до його зняття із зашморгу.

Однак, згідно зі звітом Міністерства юстиції США, охоронець, який виявив Епштейна, разом із колегою негайно опустив тіло на підлогу та розпочав реанімаційні заходи.

Що експерт відповів на звинувачення в теоріях змови

Фріман відкинув твердження про те, що його висновки ґрунтуються на теоріях змови.

За словами фахівця, він готовий до професійної дискусії та перегляду власної оцінки, якщо інші експерти наведуть переконливі докази.

«Не вірте мені на слово, нехай кожен сам це оцінить», — заявив він.

Фріман також наголосив, що не має жодних припущень щодо особи можливого вбивці.

Попри нові заяви експерта, офіційний висновок про самогубство Епштейна залишається незмінним.

«Файли Епштейна» та Україна: нерухомість у Львові та модель з Броварів

Нагадаємо, розслідувачі «Слідства.Інфо» також виявили листування між Епштейном і українкою Анастасією Н., яка від 2015 до 2019 року підбирала для нього молодих дівчат. Епштейн оплачував їй витрати на салони, авіаперельоти та техніку.

У файлах також згадуються українські бізнес-активи та інвестиції. Наприклад, 2017 року Епштейн обговорював потенційну угоду в банківському секторі України з грецьким топменеджером, а також розглядав можливість придбання п’ятирівневої вілли у Львові на вулиці Бориса Романицького.

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