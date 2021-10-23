Ердоган доручив оголосити 10 послів персонами нон ґрата й видворити з країни

Раніше дипломати підтримали звернення з вимогою звільнити опозиційного активіста.

У Туреччині мають оголосити персонами нон ґрата 10 іноземних послів та вислати їх з країни.

Таке розпорядження МЗС у суботу, 23 жовтня, дав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Daily Sabah.

"Я наказав нашому міністру закордонних справ якомога швидше оголосити цих 10 послів персоною нон ґрата", - сказав Ердоган, маючи на увазі термін, що використовується в дипломатії, який означає перший крок до вигнання.

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Ідеться про послів США, Німеччини, Канади, Франції, Швеції, Данії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії. 18 жовтня ці дипломати опублікували спільну заяву із закликом до Туреччини "якнайшвидшим чином і справедливо вирішити питання Кавали". Опозиційний активіст і меценат Осман Кавали перебуває у в'язниці й очікує на вирок суду. Чотири роки тому його звинуватили у спробі повалення уряду. Торік виправдали, але одразу заарештували за новим звинуваченням у причетності до спроби держперевороту 2016 року, передає журналіст ТСН.

Спільну заяву послів Ердоган назвав грубим втручанням у внутрішні справи, а дипломатів наказав оголосити персонами нон-ґрата.

Раніше повідомлялося, що Україна та Туреччина об’єднують зусилля для протидії Росії. Це можна було б сміливо назвати початком нового безпекового альянсу Києва та Анкари, що дуже злить Москву. Туреччина вже похитнула позиції Росії на Кавказі, допомігши Азербайджану виграти війну за Нагірний Карабах. Наразі розгортається боротьба за Чорне море, яке Кремль хоче перетворити на своє внутрішнє озеро. ТСН.ua дізнавався, як Туреччина може допомогти Україні виграти у війні проти Росії.

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