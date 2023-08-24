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Ердоган може приїхати до Росії та зустрітись з Путіним: пропагандисти назвали дату і місце

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Марія БойкоМарія Бойко
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Ердоган може приїхати до Росії та зустрітись з Путіним: пропагандисти назвали дату і місце

Президент Туреччини Реджеп Ердоган / Фото: Getty Images

Ймовірно турецький лідер прибуде до РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує приїхати до Росії та зустрітись з диктатором Путіним. 

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на свої джерела в МЗС країни-агресорки. 

Пропагандисти пишуть, що турецький президент та російський диктатор можуть зустрітись вже 4 вересня у Росії, а саме з у місті Сочі. 

Там заявляють, що це поки попередня інформація про зустріч Ердогана та Путіна. 

Раніше планувалось, що диктатор Путін, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду, особисто прибуде до Туреччини для зустрічі з Ердоганом. Проте згодом стало відомо, що ймовірно диктатор побоявся їхати з Росії за кордон. 

Нагадаємо, ТСН.ua писав, навіщо Ердогану зустріч із Путіним та як це пов’язано з новою зерновою угодою

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Дата публікації
Перегляди
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