Ердоган може приїхати до Росії та зустрітись з Путіним: пропагандисти назвали дату і місце

Ймовірно турецький лідер прибуде до РФ.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує приїхати до Росії та зустрітись з диктатором Путіним.
Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на свої джерела в МЗС країни-агресорки.
Пропагандисти пишуть, що турецький президент та російський диктатор можуть зустрітись вже 4 вересня у Росії, а саме з у місті Сочі.
Там заявляють, що це поки попередня інформація про зустріч Ердогана та Путіна.
Раніше планувалось, що диктатор Путін, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду, особисто прибуде до Туреччини для зустрічі з Ердоганом. Проте згодом стало відомо, що ймовірно диктатор побоявся їхати з Росії за кордон.
Нагадаємо, ТСН.ua писав, навіщо Ердогану зустріч із Путіним та як це пов’язано з новою зерновою угодою.
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