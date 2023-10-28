Ердоган на мітингу в Стамбулі натякнув на можливість нового “протистояння Хреста та Півмісяця”

У суботу, 28 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на багатотисячному пропалестинському мітингу, який відбувався в аеропорту Ататюрка у Стамбулі. У своїй промові турецький лідер говорив про Сектор Гази як про важливу і близьку для Туреччини територію та натякнув країнам Заходу на нове “протистояння Хреста та Півмісяця”.

Повний текст промови опублікувало турецьке видання TRT Haber.

Про Сектор Гази

Виступаючи перед натовпом у Стамбулі, турецький президент говорив про події в Секторі Гази у контексті минулих трагічних подій для мусульманського світу.

“Ми пролили сльози у багатьох частинах світу, від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні... Сьогодні деякі люди сприймають Газу як далеке місце, яке не має до нас нічого спільного, і, на жаль, навіть говорять про це відкрито. Однак століття тому Газа була для цієї нації тим же, чим Адана була для цієї країни. Як Скоп’є, як Едірне, Салоніки, як Кіркларелі, Мосул, як Мардін, Алеппо, як Газіантеп, Газа була невід’ємною частиною нашої батьківщини”, - заявив Ердоган.

Про Ізраїль та ХАМАС

У своєму виступі Ердоган назвав Ізраїльську державу загарбником Палестини.

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“Якою була Газа, Палестина, у 1947 році, якою вона є сьогодні? Ізраїлю, як ти сюди потрапив, як ти увійшов? Ви окупанти... Турецький народ це знає. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна. Тому ми так вільно говоримо. Ердоган говорить так, тому що Туреччина вам нічого не винна. Але, на жаль, кожна країна на Заході вам зобов’язана. Вони не можуть говорити, бо в боргах”, - заявив турецький лідер.

Президент Туреччини також ще раз висловив своє ставлення до палестинського угруповання ХАМАС.

“Як я вже сказав, ХАМАС не є терористичною організацією, Ізраїль був дуже стурбований цим. Іншого ми й не очікували”, - сказав він.

Про лицемірство “хрестоносців”

Президент Туреччини заявив, що політики в країнах Заходу неоднаково ставляться до жертв війни, яку веде Ізраїль, та війни РФ проти України.

“Ті, хто вчора проливав крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за смертю тисяч невинних дітей. Ви проливаєте сльози за тими, хто загинув в Україні, чому ви не говорите про цих немовлят, які загинули в Газі? О Заходе, я кличу до тебе, ти хочеш знову розпочати боротьбу з Півмісяцем?” - натякнув він на давні війни хрестоносців.

Про відповідальність Заходу

Ердоган також наголосив на відповідальність Заходу за “різанину в Газі”.

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“Різанина в Газі – це цілком справа рук Заходу... Це ще одна комедія, що вони намагаються приховати свою повну підтримку дітовбивць такими поняттями, як демократія, права людини та справедливість. Усім відомо, що Ізраїль — лише пішак у регіоні, який буде принесений у жертву, коли настане день... Справжніми господарями гри в регіоні є ті, хто піклується про здобич ізраїльської адміністрації... Захід любить використовувати інструменти, не забруднюючи собі рук, іноді купуючи їх за гроші, іноді протиставляючи їх оде одному через розбрат, а іноді приховуючи їхні злочини, як у випадку з Ізраїлем”, - заявив Ердоган.

За словами самого турецького лідера, його виступ на мітингу у Стамбулі слухало півтора мільйона людей.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що Анкара не вважає ХАМАС терористичною організацією.

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