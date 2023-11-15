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Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", яка приховує свою ядерну бомбу

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", яка приховує свою ядерну бомбу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / Фото: Associated Press

Турецький лідер вважає, що бойовики ХАМАСу “захищають свої землі, честь і життя всупереч окупаційній політиці”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що Ізраїль є "терористичною державою", яка здійснює військові злочини та порушує міжнародне право в Газі.

Про це він говорив у середу, 15 листопада, у турецькому парламенті, передає Reuters.

Ердоган заявив, що військова кампанія Ізраїлю проти палестинського угруповання ХАМАС в Секторі Гази стала одним із “найпідступніших нападів в історії людства” за “необмеженої” підтримки Заходу.

“Я відкрито кажу, що Ізраїль є терористичною державою. Інші кажуть, що ХАМАС є терористичною організацією. ХАМАС брав участь у виборах і виграв їх у Палестині”, - категорично висловився президент Туреччини.

За його словами, бойовики ХАМАСу, які здійснили напад на Ізраїль 7 жовтня, “захищають свої землі, честь і життя всупереч окупаційній політиці”, і є “борцями опору”.

При цьому Ердоган навіть закликав судити ізраїльських лідерів за військові злочини в Міжнародному суді ООН у Гаазі.

Також президент Туреччини закликав прем’єр-міністра Ізраїлю визнати, що його країна має ядерну зброю.

“Нетаньягу... у вас є ядерна бомба чи ні? Відкрийте відповідь, якщо наважитесь. Але ви не можете. Ми знаємо, що в Ізраїлю є ці бомби", -  цитує Ердогана видання Baha.

Нагадаємо, раніше на багатотисячному мітингу в Стамбулі Ердоган звинуватив Захід у підтримці Ізраїлю та порівняв боротьбу з ХАМАС із війною між християнським і мусульманським світом, сказавши, що бойові дії можуть стати новим “протистоянням хреста та півмісяця”. 

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Дата публікації
Перегляди
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