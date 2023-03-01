Ердоган не буде скасовувати вибори через землетруси: відбудуться вчасно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний: попри смертоносні землетруси в лютому, країні вдасться провести вибори 14 травня.

Про це він заявив, виступаючи в парламенті перед депутатами своєї керівної партії, пише Reuters.

"Ця нація зробить все необхідне 14 травня, з божою допомогою", - сказав Ердоган.

До слова, після землетрусів з'явилися повідомлення, що, ймовірно, президентські та парламентські вибори доведеться перенести або провести, як планувалося раніше - 18 червня. Зокрема, один з чиновників заявив, що трагедія створила "серйозні труднощі" для проведення виборів у травні.

Слід зауважити, що до смертельної катастрофи популярність турецького лідера була підірвана різким зростанням вартості життя, а також падінням курсу ліри. Нині лунають сумніви щодо здатності виборчих органів підготуватися і забезпечити логістику для голосування людей. Зокрема, які постраждали в зоні землетрусу.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6 бала. Вони стали найсильнішими на території країни від 1939-го.

Станом на 25 лютого кількість жертв перевищила 50 тис. Так, в Туреччини загинуло 44 218 людей, а в Сирії - 5 914 осіб. Але рятувальники продовжують роботу.

До слова, доктор геологічних наук Начі Гьорюр вважає, що у Туреччині зберігається небезпека повторних землетрусів. Тепер обережним потрібно бути мешканцям міста Адана. Адже там є відгалуження Східно-Анатолійського розлому.

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